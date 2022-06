Würenlingen: So schön war die Sommerfasnacht trotz Hitze

Würenlingen Historische Sommerfasnacht: So haben die Narren der Hitze getrotzt In Badehosen, als Piratinnen oder Polizisten verkleidet feiern gegen 800 Narren die erste Sommerfasnacht in Würenlingen. Trotz grossem Erfolg: Die Organisatoren hoffen, dass es auch die letzte bleibt. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 19.06.2022, 14.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einem kleinen Polizisten läuft der Schweiss von der Stirn. Sein langärmeliges Kostüm will er aber auch bei 33 Grad im Schatten partout nicht ausziehen. Ein anderer trägt ein schattenspendendes Dach bereits mit sich – er hat sich mit Hosenträgern ein Postauto aus Karton umgeschnallt:

Stefanie Garcia Lainez

Im Hintergrund planschen Kinder in den Pools, andere werfen Konfetti durch die Luft oder rücken ihren Piratenhut zurecht.

Während am Samstag eine Hitzewelle die Schweiz überrollt, feiern die Würenlingerinnen und Würenlinger ihre erste Sommerfasnacht – weil wegen Corona die letzten beiden Fasnachtsumzüge abgesagt werden mussten. Viele der rund 200 Fasnächtler auf dem Gelände bei der Schulanlage Weissenstein haben das Kostüm gegen Badehose getauscht, ein paar haben sich verkleidet. Sie alle ziehen das närrische Treiben und die Guggen der herkömmlichen Badi vor.

Stefanie Garcia Lainez

«Wir haben es den Kindern schon länger versprochen, sie haben sich so darauf gefreut», sagt ein als Marienkäfer verkleidetes Mami aus Kirchdorf:

Stefanie Garcia Lainez

«Das Wetter ist wie es ist.» Mit einem Lachen ergänzt sie: «Fast schon wie in Rio de Janeiro.»

Mit einem luftigen Kleid hat sich ein Mädchen aus Würenlingen in Schneewittchen verwandelt:

Stefanie Garcia Lainez

«Ich bin ein grosser Fasnachtsfan», sagt sie. Später werde sie noch in einen der drei Pools hüpfen.

Dank Guggen: Auch bei Hitze Fasnachtsstimmung

Eine Familie im Look der goldenen 20er steht um ein Babybecken, aus dem man Schiffchen angeln kann:

«Wir trugen diese Kostüme am letzten Umzug 2020», erklärt die Familie, die zu den «Dorfbachsörpflern» gehört, der grössten Fasnachtsgruppe von Würenlingen. «Damals hatten wir aber noch viel mehr darunter an», ergänzt die Mutter mit einem Schmunzeln.

Stefanie Garcia Lainez

Eine Fasnacht mitten im Sommer – das habe sie sich zu Beginn nicht richtig vorstellen können. «Aber wenn man so aufgewachsen ist und Fasnacht im Herzen hat, dann kommt bei den ersten Guggenklängen sofort Fasnachtsstimmung auf – auch bei 30 Grad.»

Die Würenlinger Eichlefääger ziehen ein. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Für einmal spielt die Würenlinger Gugge in T-Shirts und hochgekrempelten Hosen. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Spätestens mit der Eröffnungsgugge kommt Fasnachtsstimmung auf. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Die Kinder stehen Schlange, um sich ein Tattoo sprayen zu lassen. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Auch die Erwachsenen setzen sich hin für ein Tattoo. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Dem kleinen Polizisten läuft der Schweiss die Stirn hinunter - sein Kostüm ausziehen kommt aber nicht in Frage. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Viele haben das Fasnachtskostüm gegen Badehosen getauscht. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Mit einem Glacé sorgen die Fasnächtler für Abkühlung. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Insgesamt drei Pools hat die Fasnachtsgesellschaft aufgestellt. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Impressionen von der Sommerfasnacht 2022. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Die Ehrendinger Gipsbachschluderi heizen in der Halle ein. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Impressionen von der Sommerfasnacht 2022. AZ / Roland Schmid Impressionen von der Sommerfasnacht 2022. AZ / Roland Schmid Impressionen von der Sommerfasnacht 2022. AZ / Roland Schmid Die Gugge Opus C Voll aus Riniken. AZ / Roland Schmid Gugge Opus C Voll aus Riniken. AZ / Roland Schmid Gugge Opus C Voll aus Riniken. AZ / Roland Schmid Impressionen der Sommerfasnacht Würenlingen. AZ / Roland Schmid Gugge Opus C Voll aus Riniken. AZ / Roland Schmid Impressionen der Sommerfasnacht Würenlingen. AZ / Roland Schmid Impressionen der Sommerfasnacht Würenlingen. AZ / Roland Schmid Die Gugge Opus C Voll aus Riniken. AZ / Roland Schmid Die Räbefoniker aus Untersiggenthal. AZ / Roland Schmid Die Räbefoniker aus Untersiggenthal. AZ / Roland Schmid Impressionen der Sommerfasnacht Würenlingen. AZ / Roland Schmid Die Räbefoniker aus Untersiggenthal. AZ / Roland Schmid Impressionen der Sommerfasnacht Würenlingen. AZ / Roland Schmid Impressionen der Sommerfasnacht Würenlingen. AZ / Roland Schmid Impressionen der Sommerfasnacht Würenlingen. AZ / Roland Schmid Impressionen der Sommerfasnacht Würenlingen. AZ / Roland Schmid Impressionen der Sommerfasnacht Würenlingen. AZ / Roland Schmid Impressionen der Sommerfasnacht Würenlingen. AZ / Roland Schmid Die Gugge Opus C Voll aus Riniken. AZ / Roland Schmid Impressionen der Sommerfasnacht Würenlingen. AZ / Roland Schmid Impressionen der Sommerfasnacht Würenlingen. AZ / Roland Schmid Impressionen der Sommerfasnacht Würenlingen. AZ / Roland Schmid Impressionen der Sommerfasnacht Würenlingen. AZ / Roland Schmid Die Gugge Gipsbachschluderi aus Ehrendingen. AZ / Roland Schmid Impressionen der Sommerfasnacht Würenlingen. AZ / Roland Schmid Impressionen der Sommerfasnacht Würenlingen. AZ / Roland Schmid Impressionen der Sommerfasnacht Würenlingen. AZ / Roland Schmid Impressionen der Sommerfasnacht Würenlingen. AZ / Roland Schmid Die Gugge Gipsbachschluderi aus Ehrendingen. AZ / Roland Schmid Die Gugge Gipsbachschluderi aus Ehrendingen. AZ / Roland Schmid Die Gugge Gipsbachschluderi aus Ehrendingen. AZ / Roland Schmid Die Gugge Gipsbachschluderi aus Ehrendingen. AZ / Roland Schmid Impressoinen der Sommerfasnacht Würenlingen. AZ / Roland Schmid

Das erste Fazit von André Wenzinger, Präsident der Fasnachtsgesellschaft, gegen 16 Uhr lautet denn auch:

«Warm und gut.»

Am Abend sinken die Temperaturen leicht – und die Zahl der Fasnächtler steigt: Rund 600 Besucherinnen und Besucher wippen gegen 20 Uhr in der Mehrzweckhalle zu den Klängen der Ehrendinger «Gipsbachschluderi» mit oder tummeln sich draussen in den Pools, vor den Foodtrucks oder im Festzelt:

Roland Schmid

Darunter auch die «Fasnachts-Ladys», die extra aus Erlinsbach angereist sind. Sie gehören zu den wenigen, die sich trotz Hitze das Gesicht geschminkt haben. Dies im Stil von «La Catrina» – ihr eleganter Schädel ist das allgegenwärtige Symbol des «Día de los Muertos», der Tag der Toten, der in Mexiko gefeiert wird:

Roland Schmid

«Die Fasnachtssehnsucht hat uns hierhergetrieben», sagen die drei Frauen. «Uns gefällt es hier super.» Auch ein eingefleischter Fasnächtler aus Würenlingen findet die Idee der Sommerfasnacht gut. Er ergänzt aber:

«Mir fehlen die Kostüme.»

Viele der Fasnachtskleider, die man in petto habe, seien nicht sommertauglich, sagt André Wenzinger dazu. Auch sein Fasnachtshut aus Filz sei nicht ideal für die heissen Temperaturen. Dennoch seien trotz Hitzetag mehr Personen verkleidet erschienen als gedacht. Gegen 22 Uhr erwartet er nochmals einen Besucheranstieg – am Schluss waren zwischen 800 und 1000 Personen vor Ort.

Am Abend spielen die Guggen vor viel Publikum in der Mehrzweckhalle. Roland Schmid

«Die Sommerfasnacht ist eine tolle Sache, aber hoffentlich einmalig», sagt André Wenzinger. «Schliesslich wollen wir alle im nächsten Jahr wieder eine richtige Fasnacht feiern mit einem grossen Umzug.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen