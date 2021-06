Würenlingen Fünf Familienväter wollen Pumptrack bauen: Der Standort steht fest, nun suchen sie nach Sponsoren Eine Freizeitanlage, die allen offensteht – für Kinder und Erwachsene mit Velos, Trottinetts, Skateboards und Rollschuhen. Und das tagsüber ohne Einschränkungen. Das ist die Vision von fünf Würenlingern. Läuft alles wie geplant, könnte der Pumptrack im Mai 2022 eröffnet werden. Stefanie Garcia Lainez 30.06.2021, 19.58 Uhr

Hier neben der Tartanbahn und der Turnhalle Tannenweg soll der Pumptrack realisiert werden. Stefanie Garcia Lainez

Mit ihrem Trottinett jagt ein Mädchen über die Bodenwellen des Pumptracks. Zwei Jungs stehen mit ihren Velos an dessen Rand und schauen ihr zu. Knapp zehn Kinder toben sich auf dem asphaltierten Rundkurs mit Wellen und Mulden auf dem Pausenplatz des Bad Zurzacher Schulhauses Langwies aus. Was im Flecken möglich ist, wollen fünf Familienväter mit kleineren und grösseren Kindern jetzt auch in Würenlingen umsetzen.