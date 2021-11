Beat Fankhauser fährt in der Formel 1 der Segler über den Ozean

Würenlingen Er fährt in der Formel 1 der Segler: Beat Fankhauser hat sich für die härteste Zweimann-Regatta der Welt qualifiziert Profiskipper Beat Fankhauser aus Würenlingen fährt mit seinem Teamkollegen auf dem Segelboot «Mountain Man» 5600 Seemeilen über den Atlantik - wo er schon Stürme mit haushochen Wellen überstanden hat. Ursula Burgherr Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Der Würenlinger Beat Fankhauser segelt mit rund 100 anderen Booten 5600 Seemeilen von Frankreich nach Martinique. Zvg / Aargauer Zeitung

Der Liebe wegen zog Beat Fankhauser vor anderthalb Jahren nach Würenlingen. Seine Partnerin Marion stammt von dort. «Ich fühle mich in meiner neuen Heimat sehr wohl», sagt der 52-jährige, kräftig gebaute Mann mit der ruhigen Ausstrahlung. Am meisten in seinem Element ist der Profiskipper aber auf See. Dann, wenn er «mit seinem Schiff, dem Wasser und dem Wind eins wird».

Auf dem Atlantik hat er schon Stürme erlebt, bei denen ihm die Wellen haushoch entgegenrollten und kein Himmel mehr zu sehen war. «Ich habe nächtelang kein Auge zugetan, weil ich jede Sekunde aufpassen musste, dass die Segel nicht reissen oder das Boot kippt.» Es sei ein Gefühl, wie in einer Waschmaschine zu stecken und nicht mehr zu wissen, was oben und unten ist.

«Wenn dann das Unwetter überstanden ist, das Meer sich glättet und die Sonne aufgeht, ist das eines der schönsten und befriedigendsten Gefühle der Welt», erzählt Fankhauser und seine Augen fangen an zu leuchten.

Zurzeit segelt er mit 100 anderen Booten über den Atlantik

Zum Zeitpunkt des Interviews ist er mit Teamkollege Jörg Riechers gerade in den Vorbereitungen zur «Transat Jacques Vabre», einer der härtesten Zweimann-Regatten der Welt. «Wir reisen von Le Havre entlang der alten Kaffeeroute Richtung Martinique. Das sind zirka 5600 Seemeilen, und wir hoffen, die Strecke in 17 Tagen zu schaffen.» Rund 100 Schiffe aus der ganzen Welt sind seit kurzem unterwegs.

Sein Boot, mit dem er das Rennen fährt, heisst «Mountain Man»:

Zvg / Aargauer Zeitung

Das ist auch der Spitzname von Fankhauser. Weil er sich in den Bergen genauso vertraut fühlt wie auf den Weltmeeren. Der gelernte Gartenbauer war in jungen Jahren in seiner Tiroler Zweitheimat Skilehrer. Bis vor zwölf Jahren arbeitete er bei der Bergrettung und sorgte für den schnellen Transport von Verletzten ins nächste Spital.

Das Segeln faszinierte den gebürtigen Schweizer, dessen Mutter in zweiter Ehe nach Österreich heiratete, schon als Bub. Bald kehrte er den Bergen jedoch den Rücken und liess sich in Mallorca nieder, wo er als Skipper Touristen schöne und verborgene Buchten zeigte. Er arbeitete zudem für eine grosse Charterfirma und überstellte Yachten von Europa nach Martinique, die Bahamas oder Miami. Fankhauser bekam die traumhaftesten Plätze der Welt zu Gesicht.

Impressionen von unterwegs. Zvg / Aargauer Zeitung

Wo hat es ihm am besten gefallen? «Der schönste Ort ist immer dort, wo ich gerade bin», sagt der Hüne und lacht.

Sein Segelboot «Mountain Man» kostet 1,2 Millionen Franken

Seit acht Jahren trainiert er auf die Imoca-Klasse, der Formel 1 des Segelsports. Mit Kollege Riechers hat er sich die vergangenen vier Monate intensiv auf die «Transat Jacques Vabre» vorbereitet. Dass er sich für die Regatta qualifizieren konnte, gehört zum Höhepunkt seiner bisherigen Karriere. Zu seiner Seite steht das zehn Mann starke Beat-Fankhauser-Racing-Team, das im Hintergrund die Fäden zieht. Für die Suche nach Sponsoren, die auch den Kauf des rund 1,2 Millionen Franken teuren Segelbootes «Mountain Man» ermöglichten, setzt er sich selber ein.

Das Wassergefährt, mit dem er pro Jahr fünf Rennen absolviert, ist aus ultraleichtem Carbon. Verschiedene Segel werden je nach Windstärke und -richtung eingesetzt. «Im Durchschnitt erreichen wir eine Geschwindigkeit von 20 bis 25 Knoten, was zulande etwa 30 bis 40 km/h entspricht. Auf dem Wasser fühlt sich das ganz schön schnell an», bekundet Fankhauser und fügt hinzu:

«Das Schiff ist wie ein guter Partner. Es spricht mit mir, ich kenne es in- und auswendig. Die Situation auf dem Atlantik kann sich in Sekundenschnelle ändern. Ich muss immer auf alles vorbereitet sein.»

Zwei Stunden Schlaf am Stück und zwei Stunden Einsatz, so geht es während des Rennens für das Zweier-Team Tag für Tag. Der gesamte Proviant für den Törn kommt mit aufs Boot. Um das Gewicht möglichst niedrig zu halten, besteht er vorwiegend aus Astronautentrockennahrung.

Der kleine Bauch, den Fankhauser jetzt noch vor sich herträgt, ist dann schnell weg. «Ich verliere an Langstreckenrennen von zwei bis drei Wochen im Durchschnitt 15 bis 18 Kilo», sagt er.

Profiskipper Beat Fankhauser mit Teamkollege Jörg Riechers. Zvg / Aargauer Zeitung

Nächstes Jahr sind bereits drei weitere Rennen geplant. Zum Beispiel die «Route du Rhum», ein sehr anspruchsvolles Einmann-Rennen von Frankreich nach Guadeloupe. Sein grosses Ziel ist aber die «Vendée Globe Regatta 2024», der weltweit grösste Segelwettbewerb der über rund 44'000 Kilometer rund um den Erdball führt.

Freundin Marion unterstützt seine Passion. «Ich bin zwar oft unterwegs und muss viel trainieren. Aber jede freie Minute, die ich habe, verbringe ich mit meinem Schatz in Würenlingen», sagt Fankhauser und zeigt ein liebevolles Lächeln.