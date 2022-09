Würenlingen: Am Montag starten Bauarbeiten für Pumptrack

Würenlingen Der Bagger ist aufgefahren: Am Montag starten die Bauarbeiten am Pumptrack Erst vor einem Monat haben die Klingnauer Kinder ihren Pumptrack eingeweiht, in wenigen Wochen soll es auch für die Würenlinger Mädchen und Buben soweit sein – die grosse Einweihung folgt im Frühling. Stefanie Garcia Lainez 24.09.2022, 21.03 Uhr

Beim Spatenstich waren zahlreiche Vereinsmitglieder mit ihren Kindern anwesend – und Gemeindeammann Patrick Zimmermann, Präsident Tobias Spuler und Enzo Granella, Verwaltungsratsmitglied der Aarvia. Stefanie Garcia Lainez

In Würenlingen wird in den nächsten Wochen der Traum vieler Kinder war: Am Montag starten die Bauarbeiten für den rund 1000 Quadratmeter grossen Pumptrack bei der Schulanlage Weissenstein. Fünf Familienväter ergriffen die Initiative, gründeten einen Verein und sammelten innert kürzester Zeit die dafür nötigen Spenden.

«Vor 2,5 Jahren hatten wir die Idee», sagte Vereinspräsident Tobias Spuler am Spatenstich, während im Hintergrund die Kinder lachend und juchzend über die Kugelstossbahn und den eingekiesten Platz in Richtung Bagger rennen. «Nach unzähligen Sitzungen, Veranstaltungen, Gesprächen und Sponsorensuche ist es jetzt endlich soweit.»

Die Vision der Väter: eine Freizeitanlage zu realisieren, die allen offensteht: für Kinder und Erwachsene mit Velos, Trottinetts, Skateboards und Rollschuhen. Und während des Tages ohne zeitliche Einschränkungen. «Damit sind wir von Anfang an in der Bevölkerung auf Zustimmung gestossen», sagte Tobias Spuler zu den anwesenden Vereinsmitgliedern, Behörden- sowie Schulvertretern, Sponsoren und Beteiligten. «Und die Schule hat sogar extra ihren Sporttag verschoben, damit wir bauen können.»

Verein organisierte Crowdfunding und Sponsorenrollen

Es sehr beeindruckend, wie schnell der Verein die Sponsorengelder zusammengebracht habe, ergänzte Gemeindeammann Patrick Zimmermann (FDP). So startete der Verein ein Crowdfunding auf der Plattform «Lokalhelden» von Raiffeisen und organisierte ein sogenanntes Sponsorenrollen, also ein Sponsorenlauf auf Rädern.

So soll der Pumptrack aussehen. zvg

Dank zahlreichen Beiträgen von grösseren und kleineren Unternehmen der Region, der Gemeinde und Privaten konnte der Verein den anvisierten Betrag in Form von finanziellen und materiellen Spenden innert kürzester Zeit sammeln. Für den Bau der Sportanlage bei der Tartanbahn neben der neuen Turnhalle Tannenweg rechnet der Verein mit Kosten von 280’000 Franken

Volk sagte fast einstimmig Ja zur Nutzungsvereinbarung

«Wir mussten die Bevölkerung deshalb auch nicht um Steuergelder bitten», ergänzte Patrick Zimmermann. Der Gemeindeversammlung wurde im Juni aber die Nutzungsvereinbarung vorgelegt – fast einstimmig segneten die Würenlingerinnen und Würenlinger diese ab.

Gemeindeammann Patrick Zimmermann, Tobias Spuler (Präsident Verein Pumptrack Würenlingen) und Enzo Granella, Verwaltungsratsmitglied Aarvia (von links) Stefanie Garcia Lainez

Die Vereinbarung regelt die Aufgabenteilung. Die Einwohnergemeinde stellt das Grundstück, das in ihrem Besitz bleibt, dem Verein kostenlos zur Verfügung. Die Gemeinde rechnet mit jährlichen Betriebs-und Unterhaltskosten von rund 7000 Franken. Reparaturkosten übernimmt der Verein. «Im Betrieb geht es zwar nicht ohne Gemeinde, aber der Verein übernimmt eine grosse Verantwortung», sagte Patrick Zimmermann am Samstag am Spatenstich.

Den asphaltierten Rundkurs mit Sprüngen, Wellen und Steilkurven realisiert der Verein unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Flying Metal aus Thun, das sich auf Bikeanlagen spezialisiert und das Projekt in Würenlingen vor kurzem übernommen hat. Für den Bau sind die Lernenden des Bauunternehmens Aarvia verantwortlich. Sofern das Wetter mitspielt, wird der Pumptrack Anfang November eröffnet. Die grosse Einweihung folgt im Frühling bei wärmerem Wetter.