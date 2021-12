Würenlingen Brennender Adventskranz verursacht grossen Schaden – älteres Ehepaar mit Rauchvergiftung Wegen eines Adventskranzes kam es Donnerstag in Würenlingen zu einem Wohnungsbrand. Die betroffenen Bewohner wurden zur Untersuchung ins Spital gebracht. Der Sachschaden ist beträchtlich. 23.12.2021, 17.08 Uhr

Ein Adventskranz stand in einer Wohnung am Buchenweg in Würenlingen in Flammen. Die Feuer konnte eine weitere Ausbreitung verhindern. Kapo Aargau

Betroffen war eine Wohnung am Buchenweg in Würenlingen. Dort zündeten die beiden Bewohner am Donnerstagmorgen, 23. Dezember 2021, die Kerzen eines Adventskranzes an. Kurz nach neun Uhr bemerkte das Ehepaar, dass der Kranz in Flammen stand. Nachdem Löschversuche fehlgeschlagen waren und bereits die Stühle brannten, retteten sich die beiden auf die Terrasse.