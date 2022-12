Würenlingen: Shell-Tankstelle und Migrolino-Shop feiern Eröffnung

Würenlingen Benzin auffüllen und einkaufen ist wieder möglich: Shell-Tankstelle und Migrolino-Shop feiern die Eröffnung Nach etwas über drei Monaten ist die Tankstelle an der Döttingerstrasse in Würenlingen/Siggenthal Station wieder offen. Auf BP folgen Shell und Migrolino. Stefanie Garcia Lainez 15.12.2022, 15.31 Uhr

Statt BP heisst es an der Tankstelle in Würenlingen nun Shell und Migrolino. Stefanie Garcia Lainez

Von weitem sind die gelben, grünen und orangen Ballone zu sehen, die über der Tankstelle in Würenlingen/Siggenthal Station im Wind hin und her schwingen. Über dem Eingang zum Shop sind nochmals dutzende, kleinere farbige Ballone befestigt. Am Donnerstag um 6 Uhr hat die Shell-Tankstelle mit Migrolino-Shop erstmals geöffnet.