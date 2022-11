Aarepark: Aus Supermarkt wird Megastore

Würenlingen Aus Supermarkt wird Megastore: Der Aarepark lädt zum Eröffnungsfest Chäs-Hüsli, Hausbäckerei und Marktstimmung: Nach über acht Monaten Umbauarbeiten startet am Donnerstag das dreitägige Eröffnungsfest im Aarepark in Würenlingen. 21.11.2022, 16.35 Uhr

Arbeiten beendet: Der Aarepark in Würenlingen, ab Donnerstag steigt das Eröffnungsfest. Stefanie Garcia Lainez

Monatelang hämmerten und bohrten die Arbeiter im Aarepark, teilweise täglich standen im Coop Pasta, Mehl und Wein an einem anderen Ort. Am 6. März starteten die Umbauarbeiten im Würenlinger Einkaufszentrum, diese Woche werden sie abgeschlossen: Vom Donnerstag bis Samstag feiert der Aarepark das Eröffnungsfest.

Auf neu 3200 Quadratmetern stehen nun neu eine Hausbäckerei, eine erneuerte bediente Fleisch- und Fischtheke, ein neues Chäs-Hüsli mit Holzverkleidung. Ausserdem werden künftig an sogenannten Frische-Inseln direkt im Laden Convenience-Artikel produziert. Es herrsche richtige Marktstimmung, heisst es in einer Medienmitteilung.

«Die Revitalisierung der gesamten Mall ist ebenfalls abgeschlossen und der Aarepark präsentiert sich entsprechend grosszügiger, freundlicher, heller und moderner», heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Restaurant komplett neu gestaltet

Rundum erneuert wurden die gesamte Beleuchtung im Einkaufszentrum, die Böden, die Einstellhalle sowie die Haustechnik. Auf dem Dach wurde eine Photovoltaik-Anlage installiert, die den Eigenstrombedarf des Aareparks unterstützt.

Im komplett neu gestalteten Coop Restaurant erwartet die Gäste eine breite kulinarische Palette frisch zubereiteter Gerichte. Die Küche biete neben einem grossen Frühstücksangebot sowie verschiedenen Tagesmenus mit Fisch, Fleisch und vegetarisch auch eine vielseitige Auswahl am Selbstbedienungsbuffet sowie die täglich wechselnden Köstlichkeiten an der Frische-Insel, schreibt Coop.

Für Abwechslung würden die Angebote an den Grill- sowie der neuen Wok-Station sorgen. Am Nachmittag steht eine Dessertauswahl mit einem attraktiven Kombi-Angebot für Kaffee und Kuchen ab 14 Uhr zur Auswahl. Ein Abenteuer erwartet Familien und insbesondere die kleinen Gäste: Sie können sich in der neuen JaMaDu-Spielecke auf Entdeckungsreise machen.

Vor 17 Jahren eröffnet

Während des dreitägigen Eröffnungsfestes können die Kundinnen und Kunden beim Glückstresor und Glücksrad Preise gewinnen. Für die Kinder kommt Pippa und JaMaDu zu Besuch. Es gibt gratis Zuckerwatte, Popcorn und sogenannte Giveaways. Ein Stelzenläufer wird ebenfalls vor Ort sein, und an der Coop-Kasse wartet ein kleines Geschenk – solange der Vorrat reicht. Am Samstag gibt das Handballteam von Endingen von 13 bis 14 Uhr Autogramme und von 14.30 bis 15.30 spielt die Blaskapelle Würenlingen zu einem Konzert auf.

Der Leiter Supermarkt Patrick Schmid (Leitung Supermarkt) sowie Juan Carlos Enzler (Leitung Restaurant) sagen: «Wir möchten uns für das Verständnis unserer treuen Kundinnen und Kunden während der Umbauzeit bedanken. Wir freuen uns darauf, sie alle in unserem neu gestalteten Supermarkt und Restaurant begrüssen zu dürfen.»

17 Jahre ist es her, als der Detailhandelsriese Coop das Einkaufszentrum eröffnete. Im Rahmen seines Ladenkonzepts 2025+ wurde der Supermarkt nun zu einem Megastore erweitert. Insgesamt investierte Coop 8,5 Millionen Franken gemäss Baugesuch. (sga/dws)