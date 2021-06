Swiss Location Award: Propstei erhält wichtiges Gütesiegel

Wislikofen Die Propstei erhält wichtige Auszeichnung als Seminarhotel – und lässt dabei namhafte Hotels hinter sich Das Wislikofer Seminarhotel war in diesem Jahr zum ersten Mal für den «Swiss Location Award» nominiert – und landet gleich unter den besten Seminarhotels der Schweiz. Stefanie Garcia Lainez 15.06.2021, 18.13 Uhr

Die Propstei in Wislikofen kann auf eine 900-jährige Geschichte zurückblicken.

Sandra Ardizzone

Sie liess das Grand Hotel des Bains in St. Moritz oder das Eden in Spiez hinter sich: Die Propstei in Wislikofen gehört zu den schönsten Seminarhotels der Schweiz. Beim «Swiss Location Award» erreichte das Zurzibieter Hotel zusammen mit dem Waldhotel Arosa und «Säntis – das Hotel» den fünften Rang in seiner Kategorie. Die Propstei erhält nun das Gütesiegel «Ausgezeichnet».