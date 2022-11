Wislikofen: So schön ist der Advents-Bazar im Haus Goldenbühl

Wislikofen «Glismete» Drachen und rollende Stockenten: So schön ist der Adventsbasar im Haus Goldenbühl Die Bewohnerinnen und Bewohner haben ein prall gefülltes Schatzkästchen an originellen, praktischen und dekorativen Gegenständen gewerkelt und gebastelt. Das zeigt ein eindrucksvoller Bummel durch den Adventsbasar im Haus Goldenbühl. Rosmarie Mehlin 27.11.2022, 17.51 Uhr

Die Auswahl an Holzarbeiten wird von den Besuchern begeistert studiert. Rosmarie Mehlin

Unterm Dach eines Partyzeltes eine Gulaschsuppe geniessen, im Stübli ein Raclette und – ein paar Treppenstuben tiefer – zum Kafi ein Stück Schwarzwälder-, Maracuja- oder Linzertorte schlemmen: So lässt es sich gestärkt eintauchen in den Wisliker Adventszauber. Nach zwei Jahren Pandemiepause hatte am Wochenende das Haus Goldenbühl, das für 13 Erwachsene mit kognitiver Beeinträchtigung lebenslanger Wohn- und Beschäftigungsort ist, zum traditionellen Adventsbasar geladen.

Was die Bewohnerinnen und Bewohner mit liebevoller Anleitung und tatkräftiger Unterstützung ihrer Betreuungspersonen gewerkelt und gebastelt haben, ist ein prall gefülltes Schatzkästchen an originellen, praktischen und dekorativen Gegenständen.

Gestecke waren schnell reserviert

Kaum ist der Basar am Samstag eröffnet, schon haben Besucher bereits fast die Hälfte der wunderschönen Adventsgestecke mit «Reserviert»-Zetteln versehen. Besonders ins Auge stechen hier die Kerzen aus marronibraunem Bienenwachs. Wie sie das Jahr hindurch von Mitarbeitern im Goldenbühl gezogen werden, hat der vierjährige Jannis aus Schneisingen gleich selber ausprobiert: «Ich mache eine ganz grosse», spricht er im Brustton der Überzeugung und lässt sich vom noch klapperdürren Kerzlein nicht von seiner Überzeugung abbringen.

Jannis aus Schneisingen will eine ganz grosse Kerze ziehen. Rosmarie Mehlin Ein Hund, entstanden aus der Leidenschaft zum Lisme einer Bewohnerin. Rosmarie Mehlin Rosmarie Mehlin

In einer im Neubau ad hoc eingerichteten Backstube stechen ein halbes Dutzend Kinder mit Feuereifer Weihnachtsguetzli aus, scharf beobachtet von einem selig lächelnden Hausbewohner. Aus der Leidenschaft einer Bewohnerin fürs unentwegte Stricken von kunterbunten «Blätzen» hat Betreuerin Joelle Herrmann aus Fisibach unter anderem stattliche Drachen, einen lustigen Hund, einen kleinen Elefanten und andere «Knuddel»-Tiere geschaffen.

Die Begeisterung einer anderen Bewohnerin fürs Nähen mit der Maschine, dabei aber jeweils den Faden viel zu früh abzuschneiden, hat Herrmann in Girlanden aus Stoff-Dreiecken verwandelt. Putzige Eulen aus Tannzapfen mit Wattegefieder, fantasievolle Glückwunschkarten, Wichtel aus Ton, aus alter Bettwäsche gewobene Flickenteppiche, Kinderrucksäckli, handgemachte Seifen mit Ringelblume, Kamille, Rose oder Lavendel. Kurzum – das Angebot ist breit, vielseitig und fantasievoll.

Fast am grössten ist die «hölzige» Auswahl. Sie reicht von Bumerangs, Kellen, Säcken voller Bauklötze in verschiedenen Varianten, über einen bewohnten Hühnerstall, eine Arche Noah bis zu wunderschönen Vogelfutterhäuschen und rollenden Stockenten. Die heissen so, weil sie – geführt an einem Stecken – auf Rollen kreuz und quer just dorthin watscheln, wo ein Kind sie haben will.