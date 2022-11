Wintergmeind Steuerhammer in Mellikon: Die Steuern steigen auf 127 Prozent – die Stimmbevölkerung sagt Ja zum Budget Um sieben Prozentpunkte steigen im kommenden Jahr in Mellikon die Steuern. Das hat die Gemeindeversammlung beschlossen. 27.11.2022, 10.21 Uhr

Die Mellikerinnen und Melliker zahlen ab 2023 127 Prozent Steuern. Valentin Hehli/Archiv

Mellikon hat ab 2023 den höchsten Steuerfuss im Kanton: Die Steuern steigen auf 127 Prozent. Das hat die Wintergmeind am Freitag mit ihrem Ja zum Budget 2023 beschlossen. Aktuell zahlen nur die Einwohner in Hallwil im Bezirk Lenzburg und Tägerig im Bezirk Bremgarten so viel Steuern.