Wettingen: Tryout des Musicals Copyright Girl macht Lust auf mehr

Wettingen Wenn Comicfiguren plötzlich real werden: Ein Ausschnitt aus dem Musical «Copyright Girl» macht Lust auf mehr Das erste Tryout zum neuen Musical «Copyright Girl» im Wettinger Kino Elite gibt einen Vorgeschmack auf die Aufführungen im kommenden Frühling. Ursula Burgherr 19.06.2022, 16.25 Uhr

Das neue Musical «Copyright Girl» hat der Freienwiler François Ruedin geschrieben. zvg

François Ruedin hat grosse Pläne. Der Primarschullehrer und Softwareentwickler aus Freienwil will 2023 im stillgelegten Kino Elite in Wettingen sein neues Musical «Copyright Girl» auf die Bühne bringen. Mit Profi-Darstellern und Liveband. In einem ersten Tryout zeigte das Kreativteam vor Ort einen 19-minütigen Ausschnitt, um seine Idee vor allem potenziellen Sponsoren und Gönnern schmackhaft zu machen.

«Copyright Girl» führt in die Zwanzigerjahre zurück. Drei Jugendliche aus den Schweizer Bergen entdecken ein amerikanisches Comic-Heft und identifizieren sich zunehmend mit den Figuren und Welten, die darin vorkommen. Denn diese sind glamourös, teilweise gefährlich und gut aussehend. Wie gemacht, um das Trio aus seinem banalen Alltag ohne Zukunftsperspektiven zu entführen.

Dann ist da noch dieses bildschöne Model, das im Heft für ein Werbefoto posiert. Eben das Copyright Girl. Mit entflammten Herzen und vielen Flausen im Kopf beschliesst das Trio, nach Amerika auszuwandern. Dorthin, wo seiner Ansicht nach alles viel schöner und besser sein soll als in ihrem kleinen Bergdorf. Und da beginnen Realität und Fantasiewelten, ineinander zu verschmelzen.

Noch ist offen, wer im Frühling 2023 definitiv auf der Bühne stehen wird. zvg

Dank LED-Technik und eines ausgefeilten Lichtszenarios werden die Bühnenprotagonisten plötzlich Teil der Comicgeschichte und die gezeichneten Figuren real. «Ich erlebte tagtäglich in der Schule, wie angetan Kinder von Vorbildern auf Tiktok und anderen sozialen Medien sind, und so posieren und sein wollen wie sie», sagt Ruedin. «Obwohl sie keine Ahnung haben, was für Menschen wirklich hinter den teilweise aufgemotzten Fotos stecken.»

Den Moralfinger will er aber nicht zeigen. Das von ihm geschriebene und komponierte Musiktheater hat Witz und viel Tempo. Er sagt:

«Wir wollen die Zuschauerinnen und Zuschauer vor allem unterhalten und eineinhalb Stunden lang in eine andere Welt entführen.»

Comiczeichner Eric Buche aus Genf zeichnet im Vorfeld alle Bilder von Hand. Für den dramaturgischen Bogen ist der in London lebende Aargauer Regisseur und Musicaldarsteller Benjamin Fröhlich zuständig.

Noch werden sieben bis acht Musicaldarsteller gesucht

Die Darstellerinnen und Darsteller am Tryout in Wettingen beeindruckten das rund 100-köpfige Publikum. Doch einige davon haben für das kommende Jahr schon Verträge mit anderen Bühnen. Das definitive Casting ist erst diesen Sommer abgeschlossen. «Wir suchen sieben bis acht professionelle Musicaldarsteller. Noch offen ist, ob wir für kleinere Rollen Amateure einbinden», erklärt Ruedin.

Der einstige Flugbegleiter und Webdesigner für die Stadt Baden, der seit 17 Jahren in der Primarschule Freienwil Französischunterricht gibt, ist im Bühnengenre kein Unbekannter. 2005 tourte Freetown Entertainment bereits mit seinem Musical «Mr. President» durch den Aargau; 2008 kam «Taxi» auf dem Trafo-Platz zur Aufführung; 2013 wurde das alte Thermalbad Baden mit «The American» bespielt, dessen Hauptrolle der bekannte Singer-Songwriter David Kandlbauer besetzte.

Der Freienwiler François Ruedin bei der Vorführung. zvg

Ruedin ist ein grosser Comic-Fan und -Sammler. «Ich besitze zu Hause über 500 Comicbände», erzählt er. Die ganze Musik, die er für «Copyright Girl» komponiert hat, ist schon aufgenommen, damit sich Zeichner Buche inspirieren lassen kann. «Ich liebe es, vernetzt zu Denken und verschiedene Dinge miteinander zu kombinieren», sagt Ruedin.

In seinem neusten Wurf kommen zu Musik, Text, Bühnenbild und Tanz jetzt noch die Comics dazu. Finanziell wird das Projekt von Swisslos und der Gemeinde Freienwil unterstützt. Dazu braucht es noch zahlreiche Sponsoren. Ein weiteres Tryout wird es aber nicht mehr geben. «Wir sind gut unterwegs», zeigt sich François Ruedin optimistisch.