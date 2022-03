Zurzach: Hammer-Posten für 3,1 Millionen Franken versteigert

Zurzach Wettbieten bei Versteigerung des «Hammer-Postens»: Die Liegenschaft wechselt für 3,1 Millionen den Besitzer Das Wohn- und Geschäftshaus in Zurzach ist vor allem bekannt durch den früheren Migrosladen und den Restpostenhändler, der dort jahrelang geschäftet hat. Am Freitag ist die Liegenschaft unter den Hammer gekommen. Stefanie Garcia Lainez 25.03.2022, 18.07 Uhr

Das Gebäude, in dem sich der Hammer-Posten befand, ist versteigert worden. Sandra Ardizzone / ZUR

Freitag, 13.45 Uhr: Die 30 Stühle im Probstei-Saal in Bad Zurzach sind schon fast alle besetzt. Das Interesse an der betreibungsamtlichen Versteigerung des Wohn- und Geschäftshauses an der Hauptstrasse 71 in Bad Zurzach ist gross. «Die Liegenschaft hat Potenzial», sagt Architekt Jürg Meier aus Döttingen, der ebenfalls im Publikum sitzt.