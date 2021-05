Waldshut Tod am Mount Everest: Ein Freund würdigt den Alpinisten Abdul Waraich Vor zwei Wochen kam der Schweizer aus dem Kreis Waldshut beim Abstieg vom höchsten Berg der Welt ums Leben. Die Trauer ist riesig. Susann Duygu-d’Souza, Südkurier 25.05.2021, 18.29 Uhr

Der Alpinist Abdul Waraich, der zuletzt in Sankt Blasien gelebt hatte, zeigt mit seinem Finger auf den Mount Everest. Es war der Traum des 41-Jährigen, die sieben höchsten Berge der sieben Kontinente zu besteigen. Der IT-Ingenieur ist beim Abstieg des höchsten Berges der Welt ums Leben gekommen. zvg

Abdul Waraichs grosser Traum war es, die sieben höchsten Berge der sieben Kontinente zu erklimmen. Sein Traum wurde wahr, doch es sollte sein Letzter sein. Beim Abstieg vom höchsten Berg der Welt im Himalya-Gebirge ist der Alpinist aus St. Blasien am 11. Mai ums Leben gekommen. Abdul Waraich hinterlässt seine Frau und fünf Kinder, das Jüngste gerade einmal drei Jahre alt. Gross ist die Anteilnahme auch in der Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde Waldshut, die ihre Moschee in der Tiengener Badstrasse hat: Waraich war seit Ende 2020 deren Vorsitzender.

Der 41-Jährige hatte sich am 5. April auf den Weg nach Nepal gemacht, um den letzten, grossen Berg – den Mount Everest – der sogenannten Seven Summits zu besteigen. Zwei Monate sollte seine Reise dauern. Doch am 11. Mai fand sie ein abruptes Ende. Er habe sich erschöpft gefühlt, schreibt «The Himalayan Times». Sherpas mit zusätzlichem Sauerstoff erreichten Waraich im höchsten Basislager – doch zu spät. Weil das Wetter bisher zu schlecht gewesen sei, soll der Leichnam in diesen Tagen geborgen und nach Deutschland geflogen werden.

Abdul Waraich verschickte Fotos von seiner Reise zum Mount Everest an Freunde und Familie. zvg

Wajahat Ahmad, Imam und Theologe der Ahmadiyya Muslim Gemeinde Waldshut, war ein guter Freund von Abdul Waraich und seiner Familie. «Er war wie ein grosser Bruder für mich, obwohl ich ihn erst seit 2019 kenne. Ich wusste aber sofort, dass Abdul jemand ganz Besonderes ist mit einem grossen Herzen. Und das hat sich auch in seinem Wirken in der Gemeinde gezeigt.»

Äusserst beliebt und immer ein offenes Ohr

Auch wenn die Familie von Waraich sei sehr gefasst reagiere, versucht die Gemeinde, den Hinterbliebenen zur Seite zu stehen. «Wir versuchen, die Familie da zu unterstützen, wo es geht. Wir erledigen die Einkäufe und bringen der Familie täglich warmes Essen vorbei. Aber sie sind wirklich sehr tapfer.»

Waraich sei engagiert in der Gemeinde gewesen, habe immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Gemeindemitglieder gehabt, beschreibt Ahmad seinen Freund: «Er war bescheiden, zurückhaltend, intelligent, freundlich und hilfsbereit und ist immer sehr respektvoll mit allen umgegangen.»

Ahmad weiter: «Als er 2019 in unsere Gemeinde gekommen ist, hat er sich zu jedem Mitglied eine Liste mit Namen und Fotos angelegt. Zudem hat er zu jedem der rund 150 Mitgliedern ein paar Zeilen geschrieben, weil Treffen wegen Corona nicht möglich waren», weiss Ahmad. «Das zeigt, was er für ein Mensch war. Nämlich jemand, dem seine Mitmenschen etwas bedeutet haben.»

Mit zehn Jahren floh er aus Pakistan

Abdul Waraich ist mit seinen Eltern vor 31 Jahren aus Pakistan wegen der Verfolgung seiner Glaubenszugehörigkeit in die Schweiz geflohen. Dort besuchte er das Gymnasium und studierte später an der Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) und der Hochschule St. Gallen (HSG) Informatik.

Wajahat Ahmad (links), Imam und Theologe der Ahmadiyya Muslim Gemeinde Waldshut, hat seinen Freund Abdul Waraich am 5. April zum Flughafen Zürich gefahren. Von dort aus startete er seine Reise zum Mount Everest. zvg

2019 zog er zusammen mit seiner Frau und den fünf Kindern nach St. Blasien, arbeitete aber weiter in der Schweiz bei einem Telekommunikationsunternehmen. 2014 gründete er sein eigenes Schweizer Software-Unternehmen 7 Summits IT, benannt nach den sieben höchsten Bergen der sieben Kontinente.

Abdul Waraich, der 2014 in der Schweiz seine Leidenschaft zum Bergsteigen entdeckt hat, sei ein erfahrener Kletterer gewesen. «Er hat sich lange und intensiv auf diese Reise vorbereitet», berichtet Ahmad. Der Alpinist hat seine Leidenschaft für das Bergsteigen mit seinem Glauben verbunden und auf jedem der höchsten Berge dieselbe Fahne präsentiert.

Darauf vereint sind die Flaggen Pakistans, die Flagge der Schweiz und die der sozial engagierten muslimischen Glaubensrichtung Ahmadiyya Muslim Jamaat. Wajahat Ahmad: «Wir sind alle sehr traurig und geschockt. Aber wir sind auch stolz auf ihn, dass er sein Ziel, die sieben höchsten Berge der sieben Kontinente zu erklimmen, erreicht hat.»