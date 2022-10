Waldshut: So will die Stadt ein Blackout verhindern

Waldshut-Tiengen Weihnachtslichter, Szenario für den Notfall: So wollen die Nachbarn ennet der Grenze ein Blackout vermeiden Die Versorgungssicherheit beim Strom sorgt für Sorge bei den Menschen. Was passiert in Waldshut-Tiengen, wenn die Katastrophe doch eintritt? Und wie steht es um die Weihnachtsbeleuchtung ennet der Grenze? Markus Baier/Südkurier Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Der Waldshuter Weihnachtsmarkt lockt für gewöhnlich jedes Jahr viele tausend Besucher in die Fussgängerzone der historischen Altstadt. Roland Gerard / Südkurier

Die Sorge vor einem Totalausfall der Stromversorgung – neudeutsch: Blackout – macht aktuell vielerorts die Runde. In einschlägigen Foren werden Ängste geschürt und Horror-Szenarien gezeichnet. Doch wie berechtigt sind die Sorgen? Wie ist die Stadt Waldshut-Tiengen ennet der Zurzibieter Grenze vorbereitet und wie steht es um die Weihnachtsbeleuchtung? In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab es Antworten.

Die Wahrscheinlichkeit eines flächendeckenden Stromausfalls wertet Stadtwerke-Geschäftsführer Siegfried Pflüger als extrem gering. Gleichwohl kalkulieren die Stadtwerke Waldshut-Tiengen eher mit partiellen Ausfällen – vorwiegend infolge technischer Defekte oder Unwetter – als mit einem kompletten Netzausfall, ergänzt der Technische Leiter der Stadtwerke, Andreas Rutschmann.

Generell hänge die Versorgungssicherheit freilich von verschiedenen Faktoren ab – und hier könne besonders ausschlaggebend sein, wie sich der Winter entwickelt. «Wichtig ist, dass jeder seinen Beitrag leisten muss, damit wir gut über die Runden kommen», betont Pflüger.

Nachbarschaftshilfe im Notfall

Bei räumlich begrenzten Blackouts innerhalb des Stadtgebiets und den Ortsteilen obliegt die Verantwortung der Stadt. Dann werde ein Krisenstab einberufen, es soll Anlaufstellen, etwa in kommunalen Einrichtungen und Hallen geben, in denen die Bürger sich sammeln, aufwärmen und gegebenenfalls Strom für Akku-betriebene Geräte beziehen könnten, sagt Oberbürgermeister Philipp Frank.

Entsprechende Informationen an die Bevölkerung werden über die Feuerwehr verteilt. Freilich sei für einen solchen Fall auch Nachbarschaftshilfe gefragt, vor allem wenn sich ein solcher Notfall über mehrere Tage hinziehen sollte.

Eine Notstromversorgung sei im Bereich der Trinkwasser eingerichtet, damit auch Wasser gepumpt werden könne, wenn das Netz nicht verfügbar sei, so Rutschmann. Auch könnten einzelne Strassen oder Ortsteile über Notstromaggregate versorgt werden: «Die ganze Stadt auf diese Weise abzusichern, ist allerdings nicht darstellbar.»

Und: Ein solches Szenario gilt auch nur für begrenzte Stromausfälle von maximal einigen Tagen Dauer, schränkte Frank ein. Sollte es tatsächlich zu einem grösseren Katastrophenfall kommen, ginge die Verantwortung an den Landkreis über.

Weihnachtsbeleuchtung wird zeitlich beschränkt

Wie steht es um den beschlossenen Fünf-Punkte-Notfallplan zum Energiesparen? «Es zeigt sich, dass wir bei unseren Gebäuden über sehr unterschiedliche Voraussetzungen verfügen», bilanziert Frank. Es gebe Gebäude, bei denen der Energieverbrauch trotz aller Bemühungen kaum reduziert werden könne – das gelte vor allem für Schulen und Kitas. Hier könnten nicht einfach die Heizungen ausgeschaltet werden. Ansonsten würden wo immer möglich die Temperaturen heruntergefahren.

Ausserdem haben sich die Akteure von Stadt und den Gewerbeverbänden darauf verständigt, die Weihnachtsbeleuchtung in den Morgenstunden von 7 bis 9 Uhr und abends von 16 bis 22 Uhr einzuschalten. Sowohl in Waldshut als auch in Tiengen sei die Beleuchtung inzwischen auf energiesparende LED-Beleuchtung umgestellt.

Es handle sich um einen gangbaren Mittelweg zwischen Energiesparen und Adventsstimmung, so Zara Tiefert-Reckermann, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Tiengen, laut Mitteilung der Stadt. Ähnlich sieht es Thomas Wartner, Vorsitzender des Werbe- und Förderungskreises Waldshut, der einen guten Kompromiss zwischen Sicherheit und Weihnachtserlebnis erkennt.

