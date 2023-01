Waldshut-Tiengen Schuh überführt mutmasslichen Autodieb – sechs Diebstähle sollen auf sein Konto gehen Ein 20-Jähriger soll für mehrere Diebstähle ennet der Grenze zum Zurzibiet verantwortlich sein. Die Polizei kommt dem jungen Mann bei einer Hausdurchsuchung auf die Schliche. Melanie Völk, Südkurier 19.01.2023, 16.43 Uhr

Ein Autodieb versucht die Zündung mit zwei Drähten zu starten (nachgestellte Szene). Die Polizei hat nach mehreren Autodiebstählen in Waldshut-Tiengen, Weilheim und Ühlingen-Birkendorf einen Tatverdächtigen ermittelt. Juliane Schlichter

Ein Schuhprofil hat die Polizei auf die Spur eines mutmasslichen Autodiebs gebracht. Der 20-Jährige steht laut Auskunft von Polizeisprecher Mathias Albicker in Verdacht, sechs Autodiebstähle innerhalb eines halben Jahres im östlichen Kreis Waldshut begangen zu haben.

Der junge Mann soll im Mai das Auto einer Zeitungszustellerin in Tiengen gestohlen haben, als diese in einem Hinterhof Zeitungen verteilt hatte. In einer Novembernacht soll er auch zwei Autodiebstähle in Waldshut-Tiengen und Ühlingen-Birkendorf verübt haben. Die Polizei vermutete schon damals einen Zusammenhang zwischen den Taten, da das mutmasslich zuerst gestohlene Auto in der Nähe des zweiten Tatortes aufgefunden wurde.

Ebenfalls einen Zusammenhang vermutete die Polizei bei zwei Diebstählen im Dezember in Weilheim und Waldshut-Tiengen. Auch hier sei das in Weilheim entwendete Auto im Waldshut-Tiengener Ortsteil Schmitzingen wiedergefunden worden.

Der 20-Jährige wurde laut Auskunft von Mathias Albicker bei einem Hausfriedensbruch ertappt. Dabei sei das Schuhprofil in Augenschein genommen worden, das mit einer Spur eines Autodiebstahls übereinstimmen soll. «Es sieht so aus, als ob es zu einem der Diebstähle passen würde. Das abschliessende Ergebnis steht aber noch aus», so der Polizeisprecher.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand soll der Tatverdächtige mindestens 16 Straftaten begangen haben, darunter überwiegend Diebstahlsdelikte, ein Hausfriedensbruch sowie Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz.

«Weil Fahrzeuge teilweise beschädigt am Unfallort zurückgelassen wurden, wird auch wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt», so Albicker. Bei einer Wohnungsdurchsuchung seien weitere Beweismittel beschlagnahmt worden.

Die Ermittlungen zu den Vorfällen dauern laut Auskunft der Polizei an. Das Haus des Jugendrechts Waldshut, in dem Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendamt in einem Gebäude zusammenarbeiten, hat die Bearbeitung des Falls übernommen.