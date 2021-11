Schwarzarbeit: Nagelstudio-Betreiberin muss Busse zahlen

Waldshut Schwarzarbeit in Nagelstudio: Betreiberin muss 1500 Euro Busse zahlen Eine heute 26-Jährige hat in ihrem Nagelstudio in Waldshut 2018 zwei Vietnamesen illegal beschäftigt – und war nun am Amtsgericht Waldshut-Tiengen wegen Einschleusens von Ausländern angeklagt gewesen. Doch trotz einer aufwendigen Razzia hat die Beweislast nicht für eine Haftstrafe ausgereicht. David Rutschmann, Südkurier Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.02 Uhr

Am Amtsgericht Waldshut-Tiengen war eine Nagelstudio-Betreiberin wegen der Einschleusung von Ausländern angeklagt. (Symbolbild) Donato Caspari

Nach achtstündiger Beweisaufnahme am Amtsgericht Waldshut-Tiengen stand fest: Die ­angeklagte Nagelstudio-Betreiberin wird nicht wegen Einschleusens von Ausländern verurteilt. Bei einer Razzia in Waldshuter Nagelstudios im Juli 2018 wurden zwei Vietnamesen ohne Aufenthaltstitel und Arbeitsbewilligung festgestellt, die im Nagelstudio der Angeklagten gerade Kundinnen bedient hatten – dieser Umstand ist unbestritten, wurde von sechs an der Razzia beteiligten Zöllnern und Bundespolizisten bestätigt und fotografisch dokumentiert.

Doch über der Verhandlung kreiste die grosse Frage, ob diese Razzia ausreicht, um Schwarzarbeit in dem Nagelstudio der 26-jährigen Vietnamesin zu belegen. Der Verteidiger der Angeklagten gab sich äusserst motiviert, jeden an der Razzia beteiligten Zeugen in die Mangel zu nehmen: Habe man keine Arbeitsverträge gefunden? Stundenzettel? Lohnzahlungen? Er sagte:

«Ohne diese Nachweise bleibt es schlicht bei der Vermutung, dass meine Mandantin die beiden ­Vietnamesen illegal beschäftigt haben soll.»

Die Razzia sei lediglich eine Momentaufnahme gewesen, die allerdings keine feste Beschäftigung nachweisen könne.

«Ich habe in 20 Jahren der Schwarzarbeitsbekämpfung noch nie einen Arbeitsvertrag gefunden», erklärte ein Zöllner, der grosse Expertise im Bereich der vietnamesischen Nagelstudio-Kriminalität aufwies. Er machte darauf aufmerksam, dass im Nagelstudio eine Vielzahl von datierten Abreisszetteln mit notierten Namen und Zahlen gefunden wurden.

«Aus Erfahrungen in anderen Ermittlungen wissen wir, dass darauf die Tagesumsätze notiert werden, welche die einzelnen Arbeitskräfte erwirtschaftet haben – sie erhalten zwischen 20 und 30 Prozent davon als Lohn», erklärte der Zeuge. Als Beweis, dass die beiden illegal tätigen Vietnamesen bereits vor dem Zeitpunkt der Razzia in dem Nagelstudio gearbeitet hatten, konnte diese Zettelwirtschaft dennoch nicht dienen. Dazu konnten die Namen auf den Zetteln nicht einwandfrei den Männern zugeordnet werden.

Angeklagte kennt die beiden Vietnamesen doch

Doch die Angeklagte, die auch am zweiten Verhandlungstag nicht erschienen war, liess durch ihren Anwalt mitteilen, dass diese Personen nicht bei ihr angestellt waren. Am ersten Verhandlungstag hiess es noch, sie würde die beiden Männer gar nicht kennen – obwohl eine Fotografie von Zollbeamten zeigte, wie die Angeklagte an diesem Tag direkt inmitten der beiden Männer arbeitete.

In einer ergänzenden Stellungnahme teilte der Verteidiger nun mit, seine Mandantin falsch verstanden zu haben. Sie kenne die Männer zwar – doch sie seien keine Arbeitskräfte. «Das erkennt man auch auf dem Foto, denn die beiden Männer tragen keine Masken. Alle Angestellten meiner Mandantin müssen Masken tragen», sagte er.

Dass die Männer dennoch gerade die Nägel von Kundinnen bearbeiteten, sei lediglich eine Gefälligkeitsleistung oder Probearbeit gewesen – zum illegalen Aufenthalt der beiden, von dem sie nicht gewusst haben will, habe die Angeklagte folglich nicht beigetragen.

Keine Schleusung: Es fehle «lückenlose Beweiskette»

Eine Vielzahl an Indizien sprach dafür, dass es sich bei der Stellungnahme der Angeklagten, wie der Staatsanwalt in seinem Plädoyer für eine sechsmonatige Haftstrafe festhielt, um Schutzbehauptungen handelt. Dass er der gleichen Meinung sei, liess auch der Richter in seiner Urteilsbegründung durchblicken. Aber er folgte dennoch der Auffassung des Verteidigers, dem schlicht die «lückenlose Beweiskette» fehlte, um die Angeklagte der Schleusung zu verurteilen – der Strafrahmen sieht bei diesem Vorwurf eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zehn Jahren vor.

Nachweisbar war für den Richter lediglich eine fahrlässige Ordnungswidrigkeit gegen das Arbeitsförderungsgesetz – was er mit einer Busse in Höhe von 1500 Euro zulasten der Angeklagten ahndete.

