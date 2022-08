Waldshut: Mit Lonza-Werk endet 1993 ein Stück Industriegeschichte

Waldshut Lonza-Werk: Mit dem Aus endet 1993 ein Stück Industriegeschichte Vor drei Jahrzehnten hat der Pharma-Zulieferer in Waldshut-Tiengen produziert – danach folgte die Beseitigung giftiger Hinterlassenschaften für mehrere Millionen D-Mark. Heinz Joachim Huber, Südkurier Jetzt kommentieren 17.08.2022, 18.29 Uhr

Der Ofen war längst aus bei der Waldshuter Lonza. Den 100 Meter hohen Schornstein legten die Sprengmeister im Mai 1995 präzise zwischen zwei alte Werkshallen. Heinz J. Huber

Der Walliser Chemie- und Pharmakonzern Lonza will im Fricktal 40 Millionen Franken investieren und mehr als 180 neue Arbeitsplätze schaffen. Ein ganz anderes Bild zeichnete sich vor fast 30 Jahren rund 20 Kilometer Luftlinie entfernt: Der Sommer 1993 war für Hunderte Familien am Hochrhein ennet der Zurzibieter Grenze alles andere als eine unbeschwerte Zeit.

Nach Jahren quälender Spekulationen wurde offiziell, dass im Waldshuter Lonza-Werk Ende Jahr die letzte Schicht nahte. Für die meisten der 400 Mitarbeiter bedeutete dies am Tiefpunkt des Wirtschaftsabschwungs 1993 entweder Jobsuche oder Arbeitslosigkeit. Wo mit der Chemieproduktion 80 Jahre Industriegeschichte endete, entstand später zwischen Waldshut und Tiengen der Gewerbepark Hochrhein.

Russische Zwangsarbeiter waren im Werk beschäftigt

1913 ging das Chemiewerk in Betrieb. Während des Zweiten Weltkriegs waren in der Produktion auch russische Zwangsarbeiter beschäftigt. In den 50er-Jahren zählte der Standort mehr als 1500 Arbeitnehmer. Nach 1990 trat nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes neue und billiger produzierende Konkurrenz in den Markt ein.

Auch trafen verschärfte Umweltgesetze das Werk umso härter, als die häufig wechselnden Geschäftsführer und die örtlichen Behörden mindestens seit 1987 um die giftigen Altlasten im Boden wussten. Deren Beseitigung kostete später eine hohe zweistellige D-Mark-Millionensumme.

Die Diskussion über Umweltlasten trat bald in den Hintergrund: 1991 dementierte ein Firmensprecher Spekulationen über 150 Stellenstreichungen – jedoch mit dem Zusatz, eine Reduzierung um 50 Beschäftigte sei denkbar. Mitte Mai 1993 kündigte ein Schweizer Konzernsprecher das Aus für 255 Arbeitsplätze und damit das Ende der Keramik- und Korundproduktion zum Jahresende an: 190 Entlassungen und 65 angebotene Wechsel von Waldshut zur Konkurrenz H.C. Stark nach Laufenburg.

Nur zwei Monate später titelte der «Südkurier»: «Lonza-Aus für die letzten 400: SIC schliesst». Unerwartet traf es zuerst die Produktion von Siliciumcarbid in jener Phoenix-Halle, die zuvor als das sichere Standbein des Standortes betrachtet und die neun Jahre zuvor für rund 60 Millionen Mark gebaut wurde. Ursache für das Aus war laut Konzernmitteilung der Preisverfall der Waldshuter Produkte durch steigende Importe aus Billiglohnländern.

Ein Fähnlein von 20 Mitarbeitern bekam einige Monate Verlängerung, durfte 1994 noch das Firmengelände aufräumen und absichern. 1995 wurde der 100 Meter hohe Lonza-Kamin gesprengt. Die Ruinen der «Lonza-Werke GmbH Waldshut-Tiengen» sollten danach ein Jahrzehnt lang das Bild zwischen den beiden Stadtteilen prägen. Dann sorgte ein Rückbauspezialist aus der Kreisstadt dafür, dass die alte Bausubstanz beim Neustart ­zwischen Rhein und Aarberg an Ort und Stelle wiederverwertet wurde.

Von 2001 bis 2017 gestaltete die Gewerbepark Hochrhein GmbH die Industriebrache zu 23 Hektaren grossen Gewerbefläche um, von der heute fast alles verkauft und besiedelt ist. Die Gesellschaft, eine Gründung der Lonza, wurde vor wenigen Wochen gelöscht und mit der Lonza Group verschmolzen. Eine wichtige Voraussetzung für den Gewerbepark war der Abtransport von vielen tausend Tonnen belastetem Erdreich. Hunderte von Güterzügen rollten vom eigenen Industriegleis in weit entfernte Sonderdeponien.

