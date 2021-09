Wahlen Fisibach: Vizeammann appelliert an Verantwortung des Volks

In Fisibach kandidieren nur drei Bisherige bei den Gemeinderatswahlen. Der Vizeammann richtet einen emotionalen Appell an die Dorfbevölkerung, der Gemeindeammann kann der Situation auch etwas Positives abgewinnen. Doch was droht der Gemeinde, wenn zwei Sitze vakant bleiben?

Stefanie Garcia Lainez 10.09.2021, 18.06 Uhr