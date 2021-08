Vermisstmeldung Veruccia Von Arx aus Schinznach Bad wird vermisst Seit Sonntagnachmittag wird Veruccia Von Arx aus Schinznach Bad vermisst. Da alle bisherigen Ermittlungen erfolglos blieben, bittet die Kantonspolizei Aargau die Öffentlichkeit um Hilfe. 02.08.2021, 15.23 Uhr

Veruccia Von Arx aus Schinznach Bad wird vermisst zvg/Kapo AG

Die Vermisste hatte ihren Wohnort in Schinznach Bad am Sonntagnachmittag mit unbekanntem Ziel verlassen, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung am Montag. Sie sei auf Medikamente angewiesen. Sämtliche Ermittlungen und Suchmassnahmen seien bislang erfolglos geblieben.