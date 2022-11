Urteil Illegaler Kiesabbau: Mitarbeiter einer Tiefbaufirma zieht mit Beschwerde vor Obergericht – und kassiert höhere Strafe Ein Vertreter eines Unternehmens, das auf Aushubarbeiten spezialisiert ist, hat ein Urteil des Bezirksgerichts Baden weitergezogen. Das kommt den Zurzibieter nun teuer zu stehen. Stefanie Garcia Lainez 10.11.2022, 05.00 Uhr

Wollen grosse Unternehmen Kies abbauen wie in dieser Grube, müssen sie dafür eine Bewilligung haben. Das gilt auch für Privatpersonen im kleinen Stil. (Symbolbild) AZ-Archiv

Martin (Name geändert) soll im Oktober 2017 illegal Kies abgebaut haben. Dies im Zusammenhang mit einem Bauprojekt in einer Gemeinde im Bezirk Baden. Den Kiessand liess er ohne Bewilligung auf der Nachbarparzelle ausheben – im Auftrag des Grundstückbesitzers und Bauherren, der deshalb bereits 2020 per Strafbefehl verurteilt worden war.