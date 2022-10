Aargauer Doppelbürger will Militär in Deutschland leisten

Urteil Doppelbürger aus dem Aargau will Militärdienst in Deutschland leisten – doch vor Gericht verliert er gegen die Schweizer Armee Ein Deutscher lässt sich in der Schweiz einbürgern. Weil er den Militärdienst trotzdem in Deutschland erfüllen will, kommt es zum Streit mit der Schweizer Armee. Laut Bundesverwaltungsgericht ist sein Alter der Knackpunkt. Und: Als Doppelbürger mit dem Pass von Italien oder Österreich sähe die Lage anders aus. Philipp Zimmermann 08.10.2022, 05.00 Uhr

Deutsch-schweizerische Doppelbürger erhalten beide Pässe, dürfen aber maximal in einem der Staaten den Militärdienst absolvieren. Gaetan Bally / Keystone

Ein deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz in einer Aargauer Gemeinde liess sich im September 2020 in der Schweiz einbürgern. Der junge Mann mit Jahrgang 1996 wurde so mit 24 Jahren zum schweizerisch-deutschen Doppelbürger. Doch schon ein halbes Jahr später erlebte er eine Überraschung: Das Kommando Ausbildung der Schweizer Armee lehnte nämlich seinen Antrag, die Wehrpflicht in Deutschland erfüllen zu können, ab.

Es verwies auf das Abkommen zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland über die Wehrpflicht der Doppelbürger respektive Doppelstaater. Der junge Doppelbürger habe die Pflicht, den Militärdienst in der Schweiz zu absolvieren.

Dagegen reichte der Betroffene eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Er beantragte, dass er von der Schweizer Armee den nicht eingeteilten Doppelbürgern zuzuteilen sei. Damit sei er in der Schweiz nicht militärdienstpflichtig.

Wahl nur bis zum 19. Geburtstag

Das Bundesverwaltungsgericht hält in seinem kürzlich publizierten Urteil fest, dass die Militärdienstpflicht grundsätzlich auch für Doppelbürger gelte. Ein schweizerisch-deutscher Doppelbürger habe eine Wehrpflicht nur gegenüber einem der beiden Staaten zu erfüllen, nämlich in jenem, in dem er ständigen Aufenthalt habe.

Bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres könne er wählen, seine Pflicht im anderen Staat zu erfüllen. Wer bereits seine militärische Pflicht in Deutschland erfüllt respektive eine Ersatzleistung erbracht hat, ist in der Schweiz nicht militärdienstpflichtig.

Vor Gericht – es handelte sich um ein schriftliches Verfahren – machte der Doppelbürger geltend, er sei noch nicht Schweizer Bürger gewesen, als er 19 Jahre alt wurde und sich hätte entscheiden müssen. Zudem habe Deutschland 2011 die Wehrpflicht sistiert. Sein Wahlrecht zur Militärpflicht habe er deshalb nicht ausüben können. Zudem sei er, als er 19 wurde, in der Schweiz in Ausbildung gewesen, was eine längere Abwesenheit nicht erlaubt habe. Er sei ein Härtefall.

Gericht weist Beschwerde ab

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde des Doppelbürgers allerdings abgewiesen. Vom Wahlrecht des Abkommens mit Deutschland profitieren nur Doppelbürger bis 18 Jahre. Da der Beschwerdeführer bei seiner Einbürgerung bereits 24 Jahre alt war, habe ihm das Wahlrecht gar nicht erst zugestanden. Die Schweiz könnte zwar einem Doppelbürger auf Antrag und wegen persönlicher Härtegründe einen Aufschub bewilligen, sodass er die Wahl später treffen könnte. Einen solchen erkennt das Gericht in diesem Fall allerdings nicht.

Viele Militärdienstpflichtige in diesem Alter seien mit der Situation konfrontiert, ihre Ausbildung und ihren Militärdienst koordinieren zu müssen, so das Gericht weiter. Zudem belege der Beschwerdeführer seine Behauptung nicht, «er hätte durch den Militärdienst seinen Ausbildungsplatz verloren». Die 1000 Franken Kosten für das Gerichtsverfahren muss der Doppelbürger gemäss Urteil zahlen. Dieses ist noch nicht rechtskräftig. Er könnte es vor dem Bundesgericht anfechten.

Anders verhält sich die Militärdienstpflicht bei Doppelbürgern aus Österreich und Italien, wie aus dem Urteil hervorgeht. Die separaten Abkommen mit diesen beiden Staaten enthalten die Möglichkeit, dass ein Doppelbürger innert eines Jahres nach seiner Einbürgerung wählen kann, wo er seinen Militärdienst absolvieren möchte – unabhängig von seinem Alter bei der Einbürgerung.

Urteil: A-1995/2021