Unteres Aaretal Das langsame Sterben des Schweizer Holz- und Möbelmekkas: Das Aus der Traditionsfirma Hess & Co ist nur eine von vielen Schliessungen Novopan, Stuhl- und Tischfabrik, Giroflex und bald auch die Hess & Co AG: Zahlreiche Pioniere der Holz- und Möbelbranche im Unteren Aaretal sind von der Bildfläche verschwunden. Wer die Holz- und Möbelindustrie begründete und weshalb es zum Niedergang kam.

Der Kamin der Holzverarbeiterin Hess & Co AG gehört zum Dorfbild in Döttingen Bild: Alex Spichale (10.9.2020)

Einst eroberten zahlreiche Pioniere der Holz- und Möbelindustrie aus dem Unteren Aaretal die Welt. Der im Jahr 1926 erfundene, drehbare Bürostuhl aus dem Hause Albert Stoll & Co (später Giroflex AG) aus Koblenz schrieb Kulturgeschichte. Die Novopan AG in Klingnau produzierte ab 1946 als erste Fabrik überhaupt Spanplatten. Die Region galt zeitweise gar als Schweizerisches Holz- und Möbelmekka, wie der Würenlinger Arthur Schneider in seinem Buch «Holzindustrie im Unteren Aaretal» festhält.

Der Ex-Gemeindeammann Arthur Schneider schrieb sein viertes Buch: Holzindustrie im Unteren Aaretal. Bild: Alexander Wagner

Doch von den zahlreichen Betrieben bestehen nur noch wenige. Nicht nur Traditionsbetriebe wie Giroflex oder Novopan haben längst ihre Produktion eingestellt. Wo einst Weibel Möbel in Endingen seine Betten und Sofas verkaufte, sind nun die Raiffeisenbank, eine Apotheke und eine Papeterie untergebracht. 2019 ging auch die Stuhl- und Tischfabrik AG in Klingnau Konkurs. Und diesen Montag gab nun der Holzverarbeitungsbetrieb Hess und Co AG bekannt, Ende Januar 2023 die Produktion einzustellen.

«Die Wurzeln der Sägereien gehen in das 18. Jahrhundert zurück», schreibt Arthur Schneider in seinem 380-seitigen Werk. Viele Sägereien und Mühlen seien zur Nutzung der Wasserkraft entlang von Bachläufen gebaut worden. «Das Untere Aaretal war die Region der Wasserräder und somit Vorläufer der Wasserenergie.»

Zu Beginn dienten Sägerei-Maschinen dem Neben- oder Teilerwerb. Aus den Wäldern im Tal wurde das Rundholz geschlagen. «Die Gründungen von Tisch- und Stuhlfabriken gaben einen weiteren Schub», so der Würenlinger.

Auf der linken Seite ist das Areal der Hess & Co. erkennbar, rechts davon befindet sich die damalige Zschokke. (25.09.1967) ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Comet Photo AG (Zürich)

Den Grundstein legte eine Kiste für Zigarren

Schon 1857 verliessen Furniere, aus exotischen Hölzern erzeugt, das Städtchen Klingnau. Der findige und innovative Friedensrichter und Geometer Franz Xaver Schleuniger habe dabei den Mut gehabt, den Industriezweig aufzubauen, schreibt Arthur Schneider.

In seiner Fabrik entstanden denn auch Zigarrenkistchen, in denen die Stumpen der 1853 gegründeten Reinacher Zigarrenfabrik Gautschi & Hauri verpackt wurden. «Damit war der Grundstein zur Ansiedlung der Holzindustrie im Unteren Aaretal gelegt.»

In Klingnau wurde die erste Holzspanplattenfabrik gegründet weltweit

Weitere Betriebsgründungen folgten. So wurden ab 1860 im Klingnauer Schloss Kinderwagen hergestellt. Daraus ging 1889 die Korbflechterei von Friedrich Minet hervor, die später Rohrmöbel und Korbwaren herstellte – die Minets waren Pioniere für die fabrikmässige Fertigung dieser Möbel und begründeten die Möbelindustrie in der Region.

Um 1907: Mitarbeitende der Minet & Cie. in Klingnau, abgebildet im Buch von Arthur Schneider «Holzindustrie im Unteren Aaretal». Bild: zvg/Alfred Heer

Im Jahr 1900 gründete Jakob Keller-Höchli, früher Produktionsleiter bei den Schleunigers, in Klingnau die renommierte Keller & Co AG, auch als «Kistlifabrik» bekannt. 1947 legte er mit der Klingnauer Novopan AG den Grundstein für die erste Holzspanplattenfabrik der Welt. Die beiden Firmen gehörten zu den grössten Privatunternehmen im Kanton Aargau.

1955 folgte mit der Entwicklung der Kunststoffplatte Kellco und dem Bau der «Kellco»-Fabrik ein weiterer Meilenstein. Als Frick-Keller sein Unternehmen in Klingnau nach einem Nein der Gemeindeversammlung nicht nach Wunsch ausbauen konnte, expandierte er 1970 auf die andere Aare-Seite nach Kleindöttingen. Dort errichtete er für 100 Millionen Franken die weltweit modernste Spanplattenfabrik.

Im vergangenen Jahrhundert gab es allein in den Gemeinden Döttingen, Klingnau und Koblenz 25 Unternehmen, die Holz weiterverarbeiteten, meist zu Möbelstücken.

Holzlager des Spanplattenwerks Novopan in Klingnau, aufgenommen im August 1959. Ein Teil des Lagers befindet sich auf dem heutigen Schulareal. Im Hintergrund sind die Propstei und das Städtchen erkennbar. Keystone/Photopress-Archiv/Joe Widmer

«Eine solche Agglomeration namhafter Produzenten von Tischen und Stühlen, Büromöbeln, Polstermöbeln, Spanplatten, Sperrhölzern, Furnieren und anderem mehr ist in der Schweiz einzigartig», schreibt Arthur Schneider. «In der Hochkonjunktur boten die Holzindustrie sowie die Stuhl-, Tisch- und Möbelbranche 2500 bis 3000 Arbeitsplätze. Heute mögen es noch zirka 500 Arbeitsplätze sein.»

Mitte der 70er-Jahre, wegen der grossen Rezession nach dem Ölpreisschock, nahm die Nachfrage nach Holzprodukten schlagartig ab. Die Holzverarbeitungsindustrie geriet landesweit in einen Niedergang. Ein Grossteil der Fabriken wurde nach und nach stillgelegt, die Novopan ging 1977 an die Hiag Gruppe über.

Die Diskussionen um die Immissionen des Werkes gipfelten gemäss Arthur Schneider in den 90er-Jahren in einem gerichtlichen Verfahren über eine vom Gemeinderat verfügte Arbeitszeitverkürzung. Ein 1992 getroffener Vergleich verlangte die Gesamtsanierung, die Hiag verzichtete aber darauf. 1994 wurde die letzte Spanplatte hergestellt.

Firmenareal des Spanplattenwerk Novopan in Klingnau mit grossem Holzlager und rauchendem Kamin, aufgenommen am 22. Juni 1992. Keystone/Str

Nach dem Ölpreisschock folgte die Billig-Konkurrenz aus den Ausland

Anfang der 90er-Jahre kündigte sich der nächste Trend auf dem internationalen Möbelmarkt an: die ausländischen Konkurrenz mit Billigprodukten. Hinzu kam der Mangel an Arbeitskräften. Aus diesen Gründen verkaufte die Klingnauer Möbelherstellerin Oberle & Hauss AG nach über 85 Jahren die Produktion 1997 an die Girsberger AG. Seither werden die Stühle und Tische in Bützberg im Kanton Bern hergestellt. Sämtliche Mitarbeitende wurden übernommen, verbunden mit grosszügigen Spesenentschädigungen.

Andere hatten weniger Glück: 2009 ging die Decolegno AG Konkurs, die Nachfolgefirma der «Kistlifabrik». Auch die Möbelindustrie, die auf eine lange und stolze Tradition zurückblicken kann, musste einige Schliessungen verkraften.

Nach dem Aus des 150-jährigen Familienunternehmens Weibel Möbel in Endingen 2015, dem Konkurs der ZKD Büromöbel AG in Kleindöttingen im selben Jahr und der Schliessung der Giroflex AG 2021 bleiben noch das Familienunternehmen Intertime in Endingen, die Möbelfabrik Würenlingen AG und der international tätige Klingnauer Luxusledermöbelhersteller de Sede. Letzterer konnte einen Konkurs 2014 knapp abwenden.

