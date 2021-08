Der Töffli GP Bollhof, Unterendingen findet zum ersten Mal statt

Seit Tagen sind 53 Helferinnen und Helfer im Einsatz und bereiten das Gelände rund um den Bollhof auf das bevorstehende Rennen vor: Am Samstag messen sich über 70 Töfflifahrer in Unterendingen am ersten Töffli GP seiner Art im Kanton.

Stefanie Garcia Lainez 13.08.2021, 11.15 Uhr