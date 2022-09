Ukraine-Krieg Aargauer Unternehmer in Kiew: «Ich hatte einige schlaflose Nächte» – wieso er sein Business nun am liebsten ausbauen würde Philipp Stirnemann führt ein Treuhand-Unternehmen, für das 25 Mitarbeitende in Kiew tätig sind. Der Kriegsausbruch vor einem halben Jahr wurde zu einer enormen Herausforderung. Das Business in der Ukraine aufzugeben, kommt für ihn und seinen Partner nicht in Frage – im Gegenteil. Philipp Zimmermann Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Philipp Stirnemann in der Metropole Kiew, wo sein Treuhand-Unternehmen mittlerweile 25 Mitarbeitende beschäftigt. zvg

Vor sechs Monaten eröffnete Russland den Krieg gegen die Ukraine. Panzer rollten über die Grenze, Raketen schlugen im Land ein, die russischen Truppen näherten sich der Hauptstadt Kiew bedrohlich nah. Dort befindet sich auch das Büro des Schweizer Unternehmens Rasminka, das zwei Schweizer im Jahr 2015 gegründet haben. Einer der Start-up-Unternehmer ist Philipp Stirnemann (42), im aargauischen Endingen aufgewachsen und heute im Raum Zürich wohnhaft.

Stirnemann, der zuvor als Risikomanager tätig gewesen war, konnten weder die überbordende Bürokratie, Geschichten zur grassierenden Korruption noch die kriegerische Auseinandersetzung im Osten des Landes abschrecken. Bot Rasminka zu Beginn verschiedene Dienstleistungen an, so entwickelte sich das Treuhand-Angebot abrechnungen.ch zum Hauptpfeiler des Geschäfts.

Als der Krieg ausbricht, weilt Stirnemann in Zürich

Das Besondere daran: Bei den heute 25 Mitarbeitenden in Kiew handelt es sich um Einheimische mit guten Deutschkenntnissen, die auf Treuhand-Dienstleistungen für Schweizer Geschäfts- und Privatkunden spezialisiert sind.

An den Donnerstag, 24. Februar, erinnert sich Stirnemann, als wäre es gestern gewesen:

«Um 5 Uhr ging das Chaos los.»

Die Einwohner von Kiew flüchteten in Scharen. Die Metropole versank im Verkehrschaos. «Niemand wusste, welche Dimensionen der Krieg annimmt, ob Kiew bombardiert wird. Die Angst war riesengross.»

Beim Kriegsausbruch befand sich Stirnemann in Zürich. «Das war purer Zufall», sagt er. «Ich war seit Ausbruch der Pandemie fast nur noch in Kiew.» Dass Putin den Befehl zum Krieg geben könnte, das habe ihn überrascht. «In der Ukraine hat fast niemand damit gerechnet», blickt er zurück. «Es gab ja nicht einmal eine Generalmobilmachung. Schon im Frühling zuvor waren russische Truppen an der Grenze gestanden.»

Mit dem Kriegsausbruch blieb das Büro in Kiew schlagartig leer. Wie Perlen einer zerrissenen Kette waren seine Mitarbeitenden innert weniger Tage über die halbe Ukraine oder ins nahe Ausland verstreut.

Dank Pandemie fürs Home-Office gerüstet

«Ich hatte in jenen Wochen einige schlaflose Nächte», blickt Stirnemann zurück. Einerseits trieb ihn die Frage um, ob seine Mitarbeitenden alle in Sicherheit sind und wie es ihnen geht. Von einigen, die auf der Flucht waren, hörte er tagelang nichts. Andererseits war er auch als Unternehmer gefordert. «Infolge der Pandemie waren fast alle fürs Homeoffice ausgerüstet. Alle wichtigen Daten befinden sich in der Cloud.»

Doch nicht alle Mitarbeitenden hatten einen Highspeed-Internetanschluss. «Wir waren zeitweise auf das Verständnis von unseren Kunden angewiesen. Mit vereintem Einsatz haben wir diese schwierige Zeit ohne grössere Komplikationen überwunden. Unsere Mitarbeitenden haben einen hervorragenden Job gemacht.»

Innert weniger Wochen stabilisierte sich die Situation. Im Juni kehrte er nach Kiew zurück: Er flog nach Polen, wo es mit Taxi und Zug weiterging. Statt drei Stunden dauerte die Reise nun anderthalb Tage.

Das Leben dort hat sich der Normalität vor dem Krieg angenähert. «Wegen russischer Raketen über der Ukraine sind regelmässig Sirenen zu hören. Nachts von 23 bis 5 Uhr gilt nach wie vor ein Ausgehverbot», erzählt Stirnemann. Die Stadt sei zwar leerer geworden, es gebe deutlich weniger Stau als zu Vorkriegszeiten. In den Jahren zuvor herrschte noch ein Boom in Kiew mit enormer Bautätigkeit.

Das Leben in Kiew hat sich nach dem Rückzug der russischen Truppen im Osten teilweise normalisiert. Oleg Petrasyuk / EPA

Auch die grosse Mehrheit der Mitarbeitenden ist mittlerweile in den Grossraum Kiew zurückgekehrt. Drei Mitarbeitende, die im Westen einen Job gesucht haben, hat er durch die Wirren verloren. Für Stirnemann und seinen Partner war schnell klar:

«Wir können am besten helfen, indem wir unser Business dort weiterführen und im besten Fall sogar ausbauen. Wir bieten den Mitarbeitenden eine langfristige Perspektive und zahlen gute Löhne.»

Die Rekrutierung neuer Mitarbeitenden ist bereits im Gang. «Wie finde ich gut ausgebildete Leute, die zu uns passen, und wie kann ich sie langfristig halten? Das war für uns schon immer die grosse Herausforderung in der Ukraine. Sie ist viel grösser als in der Schweiz», sagt er.

Anders als die Menschen in der Schweiz planen die Leute in der Ukraine ihr Leben weniger langfristig, leben mehr im Hier und Heute. «Sie sind es gewohnt, dass sich ihre Situation schnell ändern kann.» Angesichts der wechselvollen Geschichte des Landes überrascht das nicht.

