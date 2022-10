Tegerfelden/Eiken: Kupferkabel im Fokus von Diebe

Tegerfelden/Eiken Diebe kappen auf einer Baustelle ein dickes Stromkabel – Tat wurde abgebrochen Unbekannte Diebe kappten letzte Nacht auf einer Baustelle in Tegerfelden ein dickes Stromkabel, brachen aber die Tat ab. Bereits in der Vornacht hatten Kriminelle in Eiken ein solches Kabel entwendet. 27.10.2022, 15.29 Uhr

Tatort in Tegerfelden war ein Mehrfamilienhaus-Neubau im Gebiet Tüfebrunne, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstagnachmittag mitteilt. Als die Arbeiter am Donnerstagmorgen auf der Baustelle erschienen, bemerkten sie, dass ein Starkstromkabel gekappt war. Wie die Polizei feststellte, hatte eine unbekannte Täterschaft das dicke Kupferkabel mit einer Säge mehrfach durchschnitten und die Abschnitte aufgerollt am Strassenrand bereitgelegt. Wie es scheint, waren die nächtlichen Diebe gestört worden und hatten ohne Beute die Flucht ergriffen.