Tegerfelden Weinbaubaumuseum soll zum «Weinhaus Aargau» werden – doch jetzt muss der Vorstand über die Bücher Die Generalversammlung des Vereins Aargauisch kantonales Weinbaumuseum weist die geplante Namensänderung zurück. Louis Probst 07.09.2021, 09.51 Uhr

Das Aargauisch Kantonale Weinbaumuseum in Tegerfelden will sich mit neuem Logo und neuem Namen neu positionieren. (2. September 2021)

Valentin Hehli

Seit der Eröffnung im Jahre 1985 hat sich das Aargauisch kantonale Weinbaumuseum im Gebäude der historischen Wiss-Trotte in Tegerfelden stetig weiterentwickelt. So konnte beispielsweise in den letzten Jahren der grosse Fundus des Museums zum Rebbau um den Bereich Küferei erweitert werden. Seit einiger Zeit werden auch Lokalitäten für Events angeboten, so ein Kulturraum mit 120 Plätzen. Geplant ist zudem die Angliederung einer Vinothek.