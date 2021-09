Wahlen: In Tegerfelden kommt es zur Kamfwahl - das sind die Neuen

Tegerfelden Wahlen 2021: Diese Zurzibieter Gemeinde hat nach harziger Ammann-Suche jetzt plötzlich ein Luxusproblem Vor gut zwei Jahren suchte Tegerfelden noch fieberhaft Kandidaten für den Gemeinderat. Bei den Gesamterneuerungswahlen kommt es im Surbtaler Dorf zu jetzt zu einer Kampfwahl. Daniel Weissenbrunner 16.09.2021, 05.00 Uhr

In Tegerfelden buhlen sechs Kandidierende um fünf Gemeinderatssitze. Sandra Ardizzone

2019 plagten Tegerfelden noch ganz andere Sorgen: Nach dem Rücktritt von Ammann Lukas Baumgartner suchte man im Surbtaler Dorf mit seinen rund 1200 Bewohnerinnen und Bewohnern monatelang vergeblich einen neuen Gemeindevorsteher. Schliesslich sprang Reto Merkli (parteilos) buchstäblich in letzter Minute in die Bresche. Er, der von 1988 bis 1998 in Tegerfelden bereits einmal die Geschicke geleitet hatte.

Im Herbst 2021 sieht die Welt im Ort anders aus: Tegerfelden hat plötzlich ein Luxusproblem. Für die fünf Sitze zur Bestellung des neuen Gemeinderates stehen sechs Personen zur Verfügung. Neben Merkli kandidieren auch die Bisherigen Karin Wiedemeier (parteilos), Isabelle Schmid (Grüne) sowie Cynthia Lang (SVP) – Pascal Zöbel (SVP) stellt sich nicht mehr zur Verfügung. Dafür steigen neu sein Bruder Fabian (SVP) und Anya Berner (parteilos) ins Rennen.

Hört man sich im Dorf um, stehen die Chancen gut, dass die Bisherigen die Wiederwahl schaffen werden. Das Gremium erhält für seine Arbeit auf breiter Front gute Noten. In dieser Leseart würden Zöbel und Berner den letzten Sitz unter sich ausmachen.

Berner setzt nicht auf die Geschlechterkarte

Anya Berner (parteilos). zvg

In beiden Fällen hätte die Wahl Symbolkraft: Berner, 45, Programm- und Projektleiterin an der Fachhochschule Kalaidos in Zürich sowie Hint AG in Lenzburg, geboren in der ehemaligen DDR. Sollte sie gewählt und die Bisherigen bestätigt werden, würden erstmals in einer Zurzibieter Gemeinde vier Frauen in der Exekutive Platz nehmen.

Anya Berner, die seit rund 20 Jahren in der Schweiz lebt und 2015 eingebürgert wurde, setzt in ihrem Wahlkampf aber nicht auf die Geschlechterkarte – was auch ihrer Herkunft geschuldet ist, in der das Gleichheitsprinzip galt. Aber auch deshalb nicht, weil sie in ihrer Branche, die männerdominiert ist, gelernt hat, sich durchzusetzen. Entscheidend seien die erlernten Fähigkeiten. Sie sagt:

«Falls meine Kandidatur ein Zeichen setzt, wäre das in Ordnung.»

Sie wehrt sich aber gegen Stereotype. Ihre Motivation für das Amt beruht auf dem Bürgerverständnis. «Wir haben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, aktiv an der Zukunftsgestaltung Tegerfeldens mitwirken zu dürfen.» Sie will ein moderates Wachstum im Dorf fördern und die Gemeinschaft hervorheben.

Auffallend: Sollte Berner die Gunst der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erhalten, bestünde der neue Gemeinderat ausschliesslich aus «Auswärtigen», also nicht aus Personen mit Tegerfelder Wurzeln.

«Alte» Tegerfelder sollten auch vertreten sein

Anders sieht das Fabian Zöbel. Für ihn war gerade dieser Punkt Anlass zu kandidieren. Er, 37, Inhaber einer Schlachtviehhandelfirma im Ort, Mitbegründer der SVP-Ortspartei, Offizier im Militär, viele Jahre Präsident des Schützenvereins findet, dass die «alten» Tegerfelder auch mit einer Stimme im Gemeinderat vertreten sein sollten. Sein grösstes Schreckgespenst:

Fabian Zöbel (SVP). zvg.

«Eine Fusion mit anderen Gemeinden. Tegerfelden soll weiterhin eigenständig bleiben.»

Er vermeidet, dem aktuellen Gremium etwas unterschieben zu wollen. Im Gegenteil: «Sie machen einen super Job für unser Dorf.»

Was ihm in der jetzigen Zusammensetzung ebenfalls fehlt, ist die jüngere Generation sowie die unternehmerische Seite. «Diese Perspektiven möchte ich gerne einbringen.» Sein Wahlcredo lautet denn auch: «Für alle Dorfbewohner, Unternehmen und das Gewerbe grösstmögliche Freiräume schaffen.»

Die Tegerfelderinnen und Tegerfelder haben am 26. September also die Qual der Wahl: Soll der Gemeinderat noch weiblicher werden, oder erhalten die traditionellen Werte mehr Gewicht?