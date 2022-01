Tegerfelden: Unbekannte versprayen Wände

Tegerfelden Vandalen versprayen Wände – beträchtlicher Sachschaden Unbekannte haben in Tegerfelden mehrere Wände mit einem Markierungsspray verunstaltet. Die Polizei sucht Zeugen. 26.01.2022, 10.41 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag, 22. Januar, in Tegerfelden Wände versprayt Kapo Aargau

«187», «Jovin», «Jo187», «Sascha» und «Jovi» prangen an mehreren Wänden in Tegerfelden. Unbekannte haben hier in der Nacht auf Samstag gewütet. Wie die Kantonspolizei Aargau klären konnte, hatten die Vandalen – mutmasslich drei Jugendliche – auf einer Baustelle in Tegerfelden einen Markierungsspray gestohlen und damit Wände und Objekte verschmiert. Die Spraydose wurde später in einem Abfalleimer bei der Mehrzweckhalle gefunden.