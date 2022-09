Tegerfelden Trotz Wetterpech: Der Wysonntig war ein Volksfest ‒ mit einem Ständerat als Freund und Helfer Die vielen Besucherinnen und Besucher des Wysonntigs in Tegerfelden liessen sich die Laune vom Regen nicht verderben. Während Regierungsrat Jean-Pierre Gallati sein Wissen über den Rebbau demonstrierte, bewies Ständerat Thierry Burkart andere Qualitäten. Rosmarie Mehlin 26.09.2022, 05.00 Uhr

In Festlaune: Wysonntig-OK-Präsident Erwin Baumgartner, Ständerat Thierry Burkart, Weinkönigin Noemi Jeggli und Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (v. l.). Alexander Wagner

Glücklicherweise ist das Dach über der Küferei Anner so weit überhängig, dass die Ehrengäste am 16. Tegerfelder Wysonntig nicht mit einem gespritzten Weissen anstossen mussten – obwohl es in Strömen regnete, als für den offiziellen Empfang Riesling-Sylvaner eingeschenkt wurde.