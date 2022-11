Tegerfelden Surbtaler Dorf baut eine eigene Tagesstruktur auf – auch segnet die Wintergmeind das Budget 2023 ab Seit diesem Schuljahr können die Tegerfelder Kinder die Tagesstrukturen in Döttingen ändern. Auf das kommende Jahr soll sich das aber ändern. Das hat die Wintergmeind beschlossen. 07.11.2022, 16.14 Uhr

Das Weinbau Tegerfelden erhält bald eine eigene Tagesstruktur. Bild: Valentin Hehli

Auf das Pilotprojekt mit Döttingen folgt nun die Zusammenarbeit mit dem Tagesstern Zurzach: Die Wintergmeind in Tegerfelden hat einem Kostendach in Höhe von 50’000 Franken für das Jahr 2023 für den Aufbau und Betrieb der Tagesstrukturen in Tegerfelden entsprechend zugestimmt. Auch hat das Stimmvolk die Leistungsvereinbarung mit der Tagesstern Zurzach GmbH abgesegnet. Für das aktuelle Schuljahr besuchen die Tegerfelder Kinder die Tagesstrukturen in Döttingen.