Tegerfelden Nach tödlichem Unfall: Verfahren gegen Polizist eingestellt – warum an der Kreuzung neu Tempo 60 gilt Ein 76-jähriger E-Bike-Fahrer verstarb im September nach einer Kollision mit einem Polizeiauto. Die Staatsanwaltschaft hat die Untersuchung nun abgeschlossen. Im Unfallbereich sowie an einer weiteren Strasse hat der Kanton die Signalisation geändert. Philipp Zimmermann Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

An der Einmündung kurz nach der 60er-Tafel kam es im September zum tödlichen Unfall. Philipp Zimmermann

Anfang September kam es in Tegerfelden zu einem tragischen Unfall: Ein 76-jähriger E-Bike-Fahrer kollidierte mit einem zivilen Einsatzfahrzeug der Aargauer Kantonspolizei und verstarb. Der Mann hatte bei der Unterfeld-Einmündung die Surbtalstrasse ausgangs Tegerfelden im Tempo-80-Bereich queren wollen, als es zur seitlich-frontalen Kollision kam. Er hatte keinen Vortritt. Der Lenker versuchte noch auszuweichen. Das Fahrzeug landete im angrenzenden Wiesland.

Weshalb es genau zum Unfall kam, blieb damals unklar. Die Staatsanwaltschaft eröffnete, wie bei solchen Fällen üblich, eine Strafuntersuchung wegen fahrlässiger Tötung gegen den Lenker. «Im Rahmen der Strafuntersuchung konnte der Unfallhergang mittels Unfalldatenschreiber und Dashcam praktisch lückenlos nachvollzogen werden», sagt Oberstaatsanwalt Daniel von Däniken. Es habe sich gezeigt, dass der Lenker des E-Bikes ungebremst auf die Surbtalstrasse hinausfuhr und dort direkt vor das Fahrzeug geriet.

Verfahren gegen Polizisten eingestellt

«Für den Beschuldigten war der E-Bike-Lenker kaum mehr als eine Sekunde überhaupt sichtbar», führt von Däniken aus. «Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach erachtete es als für den Beschuldigten unmöglich, die Kollision zu verhindern. Es konnte ihm in diesem Zusammenhang auch keine pflichtwidrige Unvorsichtigkeit zur Last gelegt werden, welche zum Tod des Opfers geführt hat.» Das Verfahren gegen den Beschuldigten sei deshalb eingestellt worden.

Neu stehen hier kurz nacheinander zwei 60er-Tafeln statt eine 80er-Tafel. Philipp Zimmermann

Mittlerweile gilt im Unfallbereich der Surbtalstrasse (auf rund 90 Metern) Tempo 60 statt 80. Die neuen Signalisationstafeln wurden im Dezember aufgestellt. Der tödliche Unfall war zwar nicht der Auslöser der Änderung. «An der Surbtalstrasse wurde das Signal Tempo 60 aufgrund der neu errichteten Gebäude am Siedlungsrand vorgezogen», erklärt Sarah Weber, Fachspezialistin Verkehrssicherheit beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), Abteilung Tiefbau. Anwohner brachten das Anliegen nach dem Unfall aber beim Kanton ein.

Tempo 50 auf zusätzlichen 100 Metern

Geändert hat sich auch die Signalisation an einer weiteren Kantonsstrasse in Tegerfelden, der Zurzibergstrasse. «Aus Fahrtrichtung Bad Zurzach gesehen wurde das Signal ‹Höchstgeschwindigkeit 50 generell› um 100 Meter vorgezogen», sagt Weber. Vom Kreisel Cholgrabe bis zu diesem Signal gilt Tempo 80.

Anwohner an der Zurzibergstrasse nehmen seit mehreren Jahren Anstoss am Verkehrslärm. Sie gelangten deshalb wiederholt an den Kanton mit dem Anliegen, den Tempo-50-Bereich zu erweitern, sagt Frau Vizeammann Karin Wiedemeier. Zuletzt war dies 2021 der Fall.

Sarah Weber verweist auch hier auf die Neubauten am Siedlungsrand. Für Signalisationen und Verkehrsanordnungen an Kantonsstrassen ist das BVU zuständig, bei Gemeindestrassen sind es die Gemeinden. Die Verschiebung respektive Ausdehnung von Siedlungsgebiet sei der häufigste Grund für solche Anpassungen, so Weber.

Hotspot der Temposünder im Zurzibiet

In Sachen Geschwindigkeitsübertretungen ist dieser Strassenbereich «ein Hotspot im Zurzibiet», wie René Lippuner, der Chef der Regionalpolizei ausführt. «Die Übertretungsquote bei Kontrollen liegt bei bis zu 40 Prozent.»

Die Regionalpolizei Zurzibiet überprüft für die Gemeinden regelmässig, wo Anpassungen der Signalisationen nötig sind. Nach der Verschiebung der 60er-Tafel auf der Surbtalstrasse in Richtung Döttingen gab sie dem Kanton den Hinweis, dass nach der Abzweigung, auf welcher es zum tödlichen Unfall kam, eine weitere 60er-Tafel nötig ist. Ansonsten wäre für Verkehrsteilnehmer, die hier auf die Surbtalstrasse in Richtung Tegerfelden fahren, nicht klar, ob Tempo 60 oder 80 gilt. Aus demselben Grund ist eine zusätzliche Tempo-60-Tafel auf der Surbtalstrasse in Richtung Unterendingen, nach der Abzweigung zum Kindergartenweg, aufgestellt worden.

