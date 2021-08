Baumgartner Landmaschinen feiert Jubiliäum mit Ausstellung

Tegerfelden «Lehrlinge ausbilden ist meine Leidenschaft»: Vor 25 Jahren hat er seinen Landmaschinen-Betrieb gegründet Dass er sich selbstständig machen wird, wusste Andreas Baumgartner schon während seiner Lehre. 1996 legte er den Grundstein für seine Baumgartner Landmaschinen GmbH. Am Wochenende haben er und sein Team zur Jubiläumsausstellung geladen. Stefanie Garcia Lainez 23.08.2021, 05.03 Uhr

Andreas und Miriam Baumgartner haben zur Ausstellung geladen. Stefanie Garcia Lainez

«Schau mal, wie gross diese Räder sind», sagt ein Bub und zeigt auf den mächtigen John-Deere-Traktor. Ein halbes Dutzend dieser grünen Riesen stehen auf dem Vorplatz der Baumgartner Landmaschinen GmbH in Tegerfelden. «Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen», sagt der Grossvater, der mit den Enkeln auf dem Velo aus Endingen angereist ist. «Traktoren sind noch immer meine Leidenschaft.»

Rund weitere 150 Maschinen und Anbaugeräte hat das Handels- und Reparaturleistungsunternehmen am Wochenende gezeigt: Die zweit grösste Importeurin der Schweiz für Rebbau-Maschinen hat ihr 25-Jahre-Jubiläum gefeiert.

Die Baumgartner Landmaschinen GmbH in Tegerfelden hat zu einer Ausstellung geladen. Der Anlass: ihr 25-Jahre-Jubiläum. Stefanie Garcia Lainez Andreas und Miriam Baumgartner führen das Unternehmen. Stefanie Garcia Lainez Rund 150 Maschinen und Anbaugeräte präsentierte das Unternehmen. Stefanie Garcia Lainez Im Hintergrund: Firmenchef Andreas Baumgartner im Gespräch. Stefanie Garcia Lainez Der pensionierte Musikleher Pius Besire sorgte für das leibliche Wohl, Stefanie Garcia Lainez Und verteilte eine Wurst nach der anderen. Stefanie Garcia Lainez Die Werkstatt füllte sich immer mehr. Stefanie Garcia Lainez Auf dem ganzen Gelände waren die Maschinen verteilt. Stefanie Garcia Lainez Dieser Kawasaki mit Spritzaufbau ist eine Eigenkreation von Baumgartner. Damit können sechs verschiedene Spritzmittel getestet werden. Stefanie Garcia Lainez Bei diesem Prototypen wurde das Chassis verstärkt. Stefanie Garcia Lainez Schlossereichef Jonas Friedli zeigt einem Besucher die verschiedenen Geländer. Er ist der Göttibueb von Andreas Baumgartner. Stefanie Garcia Lainez Andreas Baumgartner ist zudem Vizepräsident des Verbandes Agrotec Suisse. Stefanie Garcia Lainez John Deere gehört zu den Hauptmarken auf dem Gelände. Stefanie Garcia Lainez Die Maschinen begeistern auch die Kleinsten unter den Besuchern. Stefanie Garcia Lainez Diese beiden Besucher sind aus Endingen mit dem Velo angereist. Stefanie Garcia Lainez Die Traktoren sind die grössten Maschinen auf dem Gelände. Stefanie Garcia Lainez

Dass er einmal sein eigenes Unternehmen führen würde, war für Firmengründer Andreas Baumgartner früh klar. «Schon während der Lehre wusste ich, dass ich mich selbstständig machen möchte», sagt der 49-Jährige. «Das liegt in der Familie», ergänzt er und lacht. Sein Vater Alois Baumgartner machte 1975 sein Hobby zum Beruf und legte den Grundstein zum heutigen Weingut Baumgartner.

Zwei Jahre nach Firmengründung startete der erste Lehrling

1996, schon kurz nach der Ausbildung als Landmaschinenmechaniker bei Bucher-Guyer in Niederweningen, setzte Andreas Baumgartner sein Vorhaben in die Tat um. Sein Onkel Heinz Baumgartner, der vor fast 60 Jahren die gleichnamige Firma gegründet hatte, stellte ihm eine alte Werkstatt im Dorf zur Verfügung.

Zwei Jahre später zog Andreas Baumgartner rund 200 Meter Luftlinie entfernt an den aktuellen Standort und stellte seinen ersten Lehrling ein. «Meinen Beruf dem Nachwuchs weiterzugeben, ist für mich eine Herzensangelegenheit», sagt er. 2010 kaufte er das Gebäude, baute um und verdoppelte die Fläche. 2012 kam noch ein Unterstand für Neumaschinen und vor einem Jahr die vergrösserte Halle für die Schlosserei dazu.

Unterdessen zählt sein Unternehmen nebst ihm, seiner Frau und dem Lehrling zwei Landmaschinenmechaniker und zwei Schlosser – alles ehemalige Stifte. «Gerade ist der zwölfte Lehrling gestartet», sagt Baumgartner. Zu seinen Kunden zählen zehn grössere Gemeinden, darunter Baden, Villigen, Würenlingen oder Bad Zurzach, Rebbauern und Landwirte sowie Private.

«Nebst Gemeindefahrzeugen, Spritzen oder Eigenkreationen wie der Auslaubwagen für den Rebbau haben wir auch zahlreiche Kärcher-Gartengeräte und Rasenmäherroboter.» Zudem fertigten seine Schlosser Spezialkonstruktion wie Dosiertrichter für Holzschnitzelanlagen her.

Der Göttibub wird bis in zehn Jahren übernehmen

Die Coronakrise spürte auch Baumgartner. «Das war sicher nicht ein Jahr wie sonst», sagt er. «Aber immerhin durften wir immer offen haben und arbeiten.» Als sehr wichtig in all den 25 Jahren nennt er den Rückhalt in der Familie und im Freundeskreis:

«Und vor allem auch, dass meine Frau Miriam komplett umgesattelt hat und zu 100 Prozent in den Betrieb eingestiegen ist. Das ist nicht selbstverständlich.»

Sie machte diverse Weiterbildungen und Schulungen für die Büroarbeit, den Verkauf und die Maschinenauslieferungen. Anfang dieses Jahres ist auch sein Göttibub in den Betrieb eingestiegen. «Bis in zehn Jahren wird er übernehmen.» Vielleicht gemeinsam mit Baumgartners 18-jährigen Tochter, die zurzeit eine Ausbildung als Pharmaassistentin macht.