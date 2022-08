Tegerfelden: Premiere im Aargauisch Kantonalen Weinbaumuseum

Tegerfelden Premiere im Kantonalen Weinbaumuseum: Hier konnten die 16 besten Staatsweine degustiert werden Erstmals wurden sämtliche Staatswein-Finalisten an einem Ort zur Degustation angeboten - ein Anlass, der von nun an fester Bestandteil im modernisierten Museum werden soll. Rosmarie Mehlin 14.08.2022, 16.52 Uhr

Begeistert beim Degustieren: Trudy und Louis Schuppisser mit Schwiegersohn Daniel Hug (links) und Winzer Bruno Hartmann (2.v.l.). Rosmarie Mehlin

Bei Goethes Feststellung - «das Leben ist viel zu kurz, um schlechte Weine zu trinken» - handelt es sich um ein Prinzip, das jeder, der dem holden Rebensaft zugetan ist, sich hinter die Ohren schreiben sollte. Die Männer und Frauen, die es am Samstagnachmittag ins Kantonale Weinbaumuseum nach Tegerfelden zog, hatten die Gewissheit, 16 der besten Aargauer Weine degustieren zu können.

Erstmals hatte die Öffentlichkeit die Gelegenheit, es mit Nasen und Gaumen jenen von Önologen, Sommeliers, Weinjournalisten und Weinakademikern gleichzutun. Genauer jenen Fachleuten aus dem Aargau sowie den Kantonen Fribourg, Zürich, Baselland und Graubünden, die als Jury unter Landwirtschaftsdirektor Markus Dieth im Juni den Aargauer Staatswein 2022 gekürt hatten.

Winzer aus dem ganzen Kanton hatten insgesamt 72 Weine eingesandt. In den vier Kategorien Riesling-Sylvaner, Weisse Spezialitäten, Pinot Noir ohne Barrique, Spezialitäten und Pinot Noir mit Barrique hatten es jeweils vier Weine in den Final geschafft. Alle diese Weine, inklusive den vier Siegern, konnten am Samstag im Museum degustiert werden.

«Es war der erste Event dieser Art, aber wir wollen ihn künftig fest in unseren Jahreskalender aufnehmen. Ziel dahinter ist, dass Winzer aus allen Aargauer Regionen sich vermehrt mit dem Museum – das ja am Rande des Kantons steht – identifizieren», so Daniel Hirt, Präsident des Museums-Vereins.

Kreuzung mit starkem Immunsystem

Es standen edle Tropfen von Winzern aus Villigen (2), Ueken (2), Remigen (2), Hornussen (3), Bremgarten (3), Zeiningen (1), Ennetbaden(1), Untersiggenthal (1) und Tegerfelden (1) im Museum zum Degustieren bereit. «Ein toller Anlass und eine ideale Plattform, die Vielfalt und hohe Qualität der Aargauer Weine bekannt zu machen», schwärmten Louis Schuppisser, seine Frau Trudy aus Nussbaumen und ihr Schwiegersohn Daniel Hug.

In der Bewertungs-Reihe auf ihrem Degustations-Blatt haben die Schuppissers mehrfach zwei Gläser angekreuzt oder gar alle drei. «Uns zum Beispiel», fügte der dynamische Rentner an, «schmeckt der Müller-Thurgau aus Remigen von Hartmann noch etwas besser, als der zum Staatswein erkorene Müller-Thurgau von Nauer Bremgarten.»

Als einziger der Winzer war Bruno Hartmann am Samstag im Museum präsent. Vor 38 Jahren hatte er bei Null angefangen, heute bewirtschaftet sein ökologisch geführter Betrieb 16 Hektar Reben. Über dem weinroten Etikett seines «Souviginer gris» klebt ein blauer Punkt mit goldenen Lettern «Aargauer Staatswein 2022». Eine Weisswein-Spezialität mit einem nicht eben geläufigen Namen. «Souviginer ist eine neue Kreuzung von Seyvar blanc x Zähringer. Das Immunsystem dieser Sorten ist so stark, dass nicht von Corona – hm hm – echtem Mehltau befallen wird», schmunzelt Hartmann.

Von Seiten des Kantons würden jeweils zwischen 400 und 800 Flaschen Staatswein auf Abruf übernommen. «Eine Abnahmegarantie gibt es nicht, was für uns Winzer absolut kein Problem ist, denn die Weine mit dem blauen Punkt kommen auch ganz normal in den Verkauf – für Staat und Private zum selben Preis», so Winzer Hartmann.

Mit dem iPad unterwegs

Neben der Staatswein-Finalisten-Degustation als neuer Fixstern im Jahresprogramm vom Weinbaumuseum, stehen weitere markante Neuerungen ins Haus. «Wir haben uns auf den Weg zu einem modernen, digitalisierten Museum gemacht. Ein erster Schritt sind die iPads, die wir gegen eine Gebühr beim Eintritt abgeben. Nebst den spezifischen Erläuterungen auf dem Gang durch Haus, kommen darauf auch mehrere Winzer zum Wort, die ihre verschiedenen Arbeiten schildern», so Vereinspräsident Daniel Hirt.

Initialzündung für die Modernisierung des Museums hatte vor allem ein – mit dieser Auflage verbundenes - Legat in Höhe von 450'000 Franken aus dem Jahre 2019 gegeben. «Dass unser Vorschlag, das Museum künftig ‹Weinhaus Aargau› zu nennen, an der letzten GV knapp abgelehnt wurde, hat uns zwar etwas zurückgeworfen. Doch mit dem Museen-Gestalter-Team ‹imRaum› in Baden an Bord, wird die Modernisierung nun Schritt für Schritt realisiert werden», schliesst Vereinspräsident Hirt enthusiastisch.