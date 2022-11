Tegerfelden Auszeichnung für Kindergarten: Klasse erhält Award für Stop-Motion-Film Eine Kindergartenklasse aus Tegerfelden hat das Bilderbuch «Es klopft bei Wanja in der Nacht» als Stop-Motion-Film umgesetzt. Die Pädagogische Hochschule hat dafür nun den smart@digital-Award verliehen. 10.11.2022, 18.33 Uhr

Im Aargau geht der Award der Pädagogischen Hochschule nach Tegerfelden. Sandra Ardizzone

Grosse Ehre für eine Tegerfelder Kindergartenklasse: Der smart@digital-Award, den die Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz im Aargau, in Basel-Landschaft und Solothurn vergibt, geht ins Zurzibiet. Die Kinder setzten das Bilderbuch «Es klopft bei Wanja in der Nacht» in einem Stop-Motion-Film um.

Dafür haben sie eigene Kulissen erstellt, die Figuren der Geschichte selbstständig in Gruppen Schritt für Schritt fotografiert und die Texte sowie Lieder gemeinsam eingeübt. «Es ist ihnen so gelungen, eine Verbindung von traditionellen und digitalen Medien zu schaffen», heisst es in einer Mitteilung.

Das Projekt zeige auf, dass digitale Tools nicht etwas grundlegend anderes seien, sondern das Bewährte gewinnbringend erweitern könnten. Die Beurteilung der Jury: «Den Kindern wird viel zugetraut und es ist erstaunlich, was auf dieser Stufe alles möglich ist.» Es stelle auf dieser Stufe eine besondere Herausforderung dar, den Einsatz von Apps didaktisch vorzubereiten und diese im Unterricht nutzbar zu machen. Dazu sei ein aussergewöhnliches Engagement der Lehrperson Rebecca Albrecht nötig.

Mit dem Award zeichnet die Hochschule innovative Schulprojekte aus, die sich in den Bereichen Medien und Informatik sowie Informatische Bildung besonders engagieren. (az)