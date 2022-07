«Tatzelwurm» Fälschung von legendärem De-Sede-Sofa? So reagiert das Zürcher Luxushotel Five auf die Vorwürfe Das Zürcher Luxushotel Five weist die Vorwürfe des Aargauer Ledermöbelherstellers de Sede zurück, es habe eine Fälschung des berühmten «Tatzelwurm»-Sofas herstellen lassen. Philipp Zimmermann Jetzt kommentieren 15.07.2022, 15.26 Uhr

Kabir Mulchandani, neuer Besitzer des Luxushotels Five, auf dem offenbar gefälschten Sofaklassiker von de Sede. Screenshot: Blick TV

Der Ledermöbelspezialist de Sede aus Klingnau AG geht wegen Produktfälschung gegen das Zürcher Luxushotel Five vor. «Das Hotel hat mindestens eine Fälschung eines DS-600, des berühmten ‹Tatzelwurms› von de Sede, in der neu eröffneten Nobelherberge am Fuss des Uetlibergs stehen», teilt das Traditionsunternehmen mit.

De-Sede-Geschäftsführerin Monika Walser und der Produktionschef Arben Mehmeti hatten sich im 5-Sterne-Tempel des indischen Milliardärs Kabir Mulchandani selbst ein Bild vom Sofa gemacht. Aufmerksam geworden auf die mutmassliche Fälschung wurden die Verantwortlichen des Spezialisten hochwertiger Ledermöbel, als Hotelbesitzer Kabir Mulchandani, ein Milliardär aus Indien, in einem Beitrag von Blick TV auf dem Sofa sitzend über die Neueröffnung des Hotels sprach.

Für Konkurrenzunternehmen entschieden

Am Donnerstag hatte die «Aargauer Zeitung» vom Hotel Five noch keine Stellungnahme erhalten. Am Freitag trifft eine solche ein. Das Hotel weist die Vorwürfe von sich.

Das Hotel Five schreibt, es habe mit Designvorgaben für mehrere geschwungene, gerippte Sofas von mehreren Produzenten eine Offerte eingeholt, auch von de Sede. Das Zürcher Hotel entschied sich für ein «europäisches Konkurrenzunternehmen, das die Grossproduktion der vielen verschiedenen Sofatypen für das Hotel übernehmen konnte, einschliesslich des besagten Sofas, das nach Mass angefertigt werden musste, damit es in den Raum passt». Auf Nachfrage will es nicht preisgeben, wer dieser Hersteller ist und in welchem Land er produziert.

Das Luxushotel bedauere, «dass sich de Sede nach der Vergabe des Auftrags an das Konkurrenzunternehmen zu unbegründeten Vorwürfen über die generische Form eines Rippensofas hinreissen lässt, die als solche nicht schutzfähig ist». Es gebe zahlreiche Unterschiede zwischen dem massgefertigten Einzelstück und den Konfektionsmodellen von de Sede. Man erhält also den Eindruck, de Sede sei ein schlechter Verlierer.

Dagegen hatte das Unternehmen, das 120 Mitarbeitende zählt, am Donnerstag zum TV-Auftritt des Hotelbesitzers geschrieben:

«Seine Äusserungen machte der Besitzer auf einem Sofa, das eine klar erkennbare Fälschung des DS-600 ist.»

Rund 30’000 Franken hätte das Hotel Five für das Original hinblättern müssen, so de Sede. Das 1972 lancierte Sofa ist in zahlreichen «James Bond»-Filmen zu sehen. Noch heute gehört es zu den beliebtesten Bestsellern von de Sede.

Die mutmassliche Fälschung des DS-600 Sofas im Hotel Five in Zürich. zvg / de Sede

