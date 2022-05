Klingnau: Gegen Tantra-Studio sind Einsprachen eingegangen

Klingnau Studio für erotische Massagen soll verhindert werden: Nachbarn reichen Einsprachen ein Eine Frau aus dem Kanton Zürich möchte eine Vier-Zimmerwohnung in Klingnau in ein Tantra-Studio umwandeln. Die Anwohnerinnen und Anwohner wehren sich aber dagegen. 03.05.2022, 16.05 Uhr

In diesem Gebäude soll eine Wohnung als Tantra-Studio dienen. Philipp Zimmermann

In einem Wohnhaus an der Weierstrasse 12 in Klingnau soll ein Studio für erotische Massagen eröffnen. Das entsprechende Umnutzungsgesuch einer Frau aus dem Kanton Zürich sorgt nun aber für Unmut.

Wie die Bauverwaltung auf Anfrage mitteilt, sind gegen das Vorhaben eine Einzel- sowie eine Sammeleinwendungen mit über 54 Unterschriften eingegangen. Viele der Personen, welche unterzeichnet haben, wohnen in der Nachbarschaft.

Die Frau, welche die Liegenschaft vor einiger Zeit ersteigert hat, möchte eine Vier-Zimmerwohnung in ein Tantra-Studio umwandeln. Gemäss der «Botschaft» haben die Einwender vor allem Bedenken wegen der Parkplatzsituation und den befürchteten negativen Auswirkungen. Es würden viele Kinder in der Umgebung wohnen, auch befinde sich die Liegenschaft am Schulweg.

Baurechtlich sei das Gesuch bewilligungsfähig, sagte Martin Geiger, Leiter der Abteilung Bau gegenüber der Regionalzeitung. Bauliche Veränderungen sind keine vorgesehen. (sga)