Aargauer gewinnt mit seinem Ruderteam die Atlantik-Überquerung – was im Ziel am meisten schmerzt, worauf er sich gefreut hat

Das Team «Swiss Raw» mit dem Zurzibieter Samuel Widmer gewinnt die Talisker Whisky Challenge, das härteste Ruderrennen der Welt. Die vier jungen Männer kamen am Sonntag als erste in Antigua in der Karibik an. Und waren überwältigt, auch wenn sie ein Ziel verpasst haben.