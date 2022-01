Surbtal «Wir wollen nichts über das Knie brechen»: Surbtaler Dörfer sollen Fusionsgespräche starten – so reagieren die Nachbarn Die Diskussion um Gespräche zum Zusammenschluss im Surbtal geht über die Bezirksgrenzen hinaus: Nebst Siglistorf sollen auch Freienwil und Ehrendingen miteinbezogen werden. Das sagen die Gemeindevorsteher dazu. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 14.01.2022, 16.54 Uhr

Möglice Avancen aus dem Surbtal: Der neue Freienwiler Ammann Othmar Suter (parteilos) steht auf der Grenze zur Nachbargemeinde Lengnau. Valentin Hehli (7.10.2021)

Die Surbtaler Dörfer Tegerfelden, Endingen, Lengnau und Schneisingen sollen eine Fusion prüfen. Das fordern fünf alt Ammänner in einem Grundsatzdokument, das sie den vier Surbtaler Gemeinderäten zugestellt haben. Allenfalls sollen auch die Gemeinden Siglistorf, Ehrendingen und Freienwil miteinbezogen werden. Damit stossen sie im Surbtal auf offene Ohren − sorgten aber auch für eine Überraschung. Auch der neue Freienwiler Ammann Othmar Suter sagt auf Anfrage:

«Ich war erstaunt über das Vorpreschen der alt Gemeindeammänner.»

Die Meinung ehemaliger Gemeindeammänner habe sicher besonderes Gewicht, sagt Othmar Suter, der seit Anfang Jahr Ammann des 1110 Einwohner zählenden Dorfes ist, der Exekutive seit 2018 angehört und zuvor insgesamt 27 Jahre in den Finanzkommissionen der Ortsbürger- und der Einwohnergemeinde mitwirkte.

«Allerdings sollte dieses Gewicht mit Zurückhaltung in die Waagschale geworfen werden.» Auch habe das Vorgehen der alt Ammänner bei ihm den Eindruck erweckt, dass es weniger um eine Prüfung gehe, sondern um ein Vorantreiben.

Ehrendinger Frau Ammann und Siglistorfer Ammann neu in Exekutive

Wie Othmar Suter stehen auch sein Amtskollege in Siglistorf und seine Amtskollegin in Ehrendingen der Gemeinde erst seit zwei Wochen vor − im Gegensatz zu Suter waren aber weder Roman Frei noch Dorothea Frei zuvor Mitglieder des Gemeinderats.

«Ehrendingen ist für Gespräche offen», sagt die neue Frau Ammann. Weitere Fragen zum Thema könne sie zurzeit aber nicht beantworten. «Diese werden wir mit der Bevölkerung diskutieren und entscheiden.» Und auch Roman Frei teilt mit, dass er sich zuerst einen Überblick über sein neues Amt schaffen müsse.

Kaum Personalmangel bei den Ämtern in Freienwil

In Freienwil seien die Politik und die Verwaltung sehr nah am Bürger, sagt Othmar Suter. Diese Nähe, die Selbstbestimmung, die Mitwirkung der Bevölkerung, beispielsweise in Kommissionen, aber auch die emotionale Bindung der Menschen zu ihrem Dorf würde zweifellos bei einer Fusion leiden.

«Wir spüren, dass die Bevölkerung sehr interessiert am politischen Geschehen auf lokaler Ebene ist», so der Ammann. «Die Ämter können in der Regel gut besetzt werden.» Er gibt aber auch zu bedenken: «Es ist nicht in Abrede zu stellen, dass mit einer Fusion vermutlich ein höherer Professionalisierungsgrad erreicht werden kann und die Stellvertretungen besser geregelt werden können.»

Eine Fusion müsse immer einen deutlichen Mehrwert bringen, so der Ammann weiter. «Eine Fusion ist ein sehr einschneidender und kaum mehr rückgängig zu machender Schritt. Das will sehr gut überlegt sein», sagt Othmar Suter. «Wir sollten nichts übers Knie brechen, sondern in Ruhe abwägen, was für Vorteile eine Fusion bringen könnte. Und in der Begeisterung nicht vergessen, was wir aufgeben würden.» Aus einem fahrenden Zug könne man nicht mehr so leicht abspringen.

Verwaltung mit Baden, Schule mit Surbtal

Ein Zusammenschluss drängt sich für die Gemeinde zurzeit nicht auf: «Persönlich bin ich überzeugt, dass Freienwil auf absehbare Zeit seine Aufgaben als selbstständige Gemeinde erfüllen kann. Das schliesst gute Zusammenarbeiten mit ein.»

Mit den vier Surbtaler Gemeinden bildet Freienwil die Kreisschule Surbtal, was die überregionale Musikschule und Schulsozialarbeit beinhaltet. Mit Ehrendingen arbeitet das Dorf beim Steueramt, der Feuerwehr, dem RAS-Alterszentrum und der Spitex zusammen, mit Baden in den Bereichen Verwaltung sowie Soziales und mit Ennetbaden bei der Wasserversorgung.

Auch gehört Freienwil mit Endingen und Lengnau dem Verband ARA Surbtal an. Schneisingen bildet mit Ehrendingen und Zürcher Gemeinden die ARA Oberes Surbtal, während Tegerfelden mit Döttingen und Klingnau organisiert ist.

Freienwiler Gemeinderat tagt im März

In der neuen Zusammensetzung habe der Gemeinderat zum Thema Prüfung einer Fusion noch keine abschliessende Meinung gebildet, sagt Othmar Suter. Am 19. März findet die Klausurtagung statt. «Dann werden uns sicher damit auseinandersetzen.» Und das nächste Gespräch zwischen den Surbtaler Gemeinden dazu, bei dem auch Ehrendingen, Freienwil und Siglistorf eingeladen sind, findet am 30. März in Freienwil statt.

Eine allfällige Prüfung einer Fusion würde miteinschliessen, dass die Übung abgebrochen werden könne, wenn sich abzeichne, dass die gewünschten Ziele nicht zur Zufriedenheit erreicht werden können, sagt Othmar Suter. «Oder wenn erhebliche Nachteile zu erwarten sind.» Auf jeden Fall müsse ausgelotet werden, wie die Bevölkerung dazu denkt und mit wem eine vertiefte Zusammenarbeit erfolgen könne.

