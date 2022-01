Surbtal: Kommt es im Zurzibiet bald zur nächsten Fusion?

Surbtal Fünf alt Ammänner bringen Schwung in den Fusionsprozess: Kommt es im Zurzibiet bald zur dritten Heirat in acht Jahren? Die Surbtaler Gemeinden Schneisingen, Lengnau, Endinden und Tegerfelden sollen einen Zusammenschluss prüfen und Gespräche möglichst bald starten. Das fordern fünf alt Ammänner. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.02 Uhr

Diese fünf Surbtaler alt Ammänner wollen mit Grundlagendokument Impuls für Fusionsgespräche geben - für das Foto ohne Maske: Markus Spuhler (von links, Schneisingen), Kurt Schmid (Lengnau), Erwin Baumgartner (Tegerfelden), Kurt Hauenstein (Unterendingen). Nicht im Bild: Lukas Keller (Endingen). Stefanie Garcia Lainez

Erst seit 1. Januar haben acht Zurzibieter Rheintalgemeinden zur Gemeinde Zurzach fusioniert. Nun kommt im Surbtal die nächste Fusion auf Tapet. Während Endingen, Lengnau und Tegerfelden bereits seit 2007 in mehreren Bereichen erfolgreich zusammen arbeiten, hat sich Schneisingen bisher eher zurückhaltend eingebracht.

Überraschend teilte die Gemeinde 2021 aber mit, in den kommenden Jahren einen Zusammenschluss mit einer oder mehreren umliegenden Gemeinden prüfen zu wollen. Nun haben fünf ehemalige Surbtaler Ammänner nachgelegt − und ein Grundsatzdokument verfasst, das sie den Gemeinderäten der vier Dörfer zugestellt haben.

«Wir möchten damit die Gemeinderäte animieren, eine Fusion zu prüfen − und ihnen zeigen, dass wir dies unterstützen», sagte Kurt Schmid am Dienstag vor den Medien.

Der Lengnauer, der von 1986 bis 2013 Ammann gewesen war, präsentierte das Dokument mit vier anderen alt Ammännern, die gemeinsam auf 65 Ammannjahre kommen: dem Tegerfelder Erwin Baumgartner, dem Schneisinger Markus Spuhler, der via Telefon zugeschaltete Endinger Lukas Keller und Kurt Hauenstein aus Unterendingen, das 2014 mit Endingen fusioniert hatte. Letzterer sagte schon vor zehn Jahren:

«Das ganze Surbtal sollte langfristig zu einer Gemeinde werden.»

In ihrem aktuellen Dokument hätten sie bewusst keine Stellung bezogen und keine Forderungen gestellt, sagte Kurt Schmid. «Ausser einer: eine Fusion zu prüfen.» Er selbst sei von «Natur aus kein Freund von Fusionen», die Voraussetzungen hätten sich aber geändert. Das Surbtal werde zunehmend urbanisiert, die Bevölkerung wachse kontinuierlich. «Es kommt immer mehr zu einer Amerikanisierung: Die innere Bindung der Gesellschaft und die Sesshaftigkeit nehmen ab.»

Alt Ammann Kurt Schmid (Lengnau) Stefanie Garcia Lainez

Auch sei es immer schwieriger, Mitglieder für Behörden und Kommissionen zu finden. Die Aufgaben seien immer komplexer, Führungskräfte würden sich aber immer weniger zur Verfügung stellen. Beides, die personellen Ressourcen und die gesellschaftlichen Veränderungen, begünstigten eine Fusion. Keine Fusionstreiber hingegen seien die in allen Gemeinden guten finanziellen und die infrastrukturellen Ressourcen, sagte Kurt Schmid.

Auch seien finanzielle Vorteile bei Fusionen kaum zu erwarten. «Schlussendlich muss jede Gemeinde selbst entscheiden, ob sie eigenständig bleiben will und dafür auch genügend Ressourcen hat.»

Alt Ammännern wünschen klare Aussage der Gemeinderäte

Eine Fusion habe immer Vor- und Nachteile, sagte der frühere Lengnauer Ammann. So werde beispielsweise das Gemeinderatsamt attraktiver und die Qualität der Verwaltung grösser, so Kurt Schmid. «Der grössere Wirkungskreis kann auch zu neuen formellen und informellen gesellschaftlichen und politischen Gruppierungen aller Art führen.»

Alt Ammann Erwin Baumgartner (Tegerfelden). Stefanie Garcia Lainez

Nachteile seien etwa die grösser werdende Distanz zwischen den Behörden und den Bürgern oder dass sich weniger Personen engagieren, da es weniger Kommissionsmitglieder brauche. Auch würde die Anzahl Vereine wohl abnehmen.

Dass die fünf alt Ammänner gerade jetzt aktiv werden, ist nicht ohne Grund: «Der Start der neuen Legislatur ist ideal, um mit der Prüfung einer Fusion zu starten», sagte Erwin Baumgartner, der ab 2002 zwölf Jahre im Gemeinderat gesessen war, davon sechs als Ammann.

«Die Bevölkerung hat das Bedürfnis zu wissen, wo die Gemeinde hin möchte», sagte er. Wenn dies nicht klar sei, führe das zu Verunsicherung. Es brauche deshalb nun eine klare Aussage der Gemeinderäte sowie einen straffen Zeitplan mit Meilensteinen, beispielsweise mit einem Kreditantrag an den Sommergmeinden. Soll eine Fusion auf Anfang nächster Amtsperiode zustande kommen, dann müsse der Entscheid bis Ende 2023 fallen.

Alt Ammann Markus Spuhler (Schneisingen), Stefanie Garcia Lainez

Ihr Schreiben richteten die fünf alt Ammänner an die Gemeinderäte von Tegerfelden, Endingen, Lengnau und Schneisingen.

Inwieweit die Nachbargemeinden Siglistorf sowie Ehrendingen und Freienwil im Bezirk Baden miteinbezogen werden sollen, könnten sie nicht beurteilen.

«Dass eine Fusion über die Bezirksgrenze möglich ist, zeigte aber das Beispiel der Gemeinde Böztal», sagte Markus Spuhler, der 24 Jahre im Schneisinger Gemeinderat sass, acht davon als Ammann.

Alt Ammännern wünschen sich Einbezug der Bevölkerung

Alt Ammann Kurt Hauenstein (Unterendingen, ab 2014 Gemeinderat Endingen) Stefanie Garcia Lainez

Erfahrung mit Fusionen haben auch Kurt Hauenstein und Lukas Keller. Letzterer sass von 1998 bis 2016 im Endinger Gemeinderat, wurde 2007 zum Ammann gewählt und bei der Fusion von Unterendingen und Endingen im Amt bestätigt.

Hauenstein war von 1994 bis 2017 in der Exekutive, zuerst in Unterendingen, davon 15 Jahre als Ammann, dann in Endingen als Gemeinderat. Er sagte:

«Unterendingen war damals die einzige Kleingemeinde in der Region ohne Finanzausgleich.»

Alt Ammann Lukas Keller (Endingen). Alex Spichale

Das Dorf habe aber schon eng mit der Nachbargemeinde zusammengearbeitet, dass die Selbstständigkeit kaum mehr Sinn gemacht habe.

Keller ergänzte: «Eine Fusion ist ein längerer Prozess.» Jetzt, wenn die Gemeinderäte ihre Ziele und Leitbilder definieren, sei es wichtig, Fusionsgespräche aufzugleisen. «Und danach die Bevölkerung miteinzubeziehen.

