Siglistorf: Warum hier der Strompreis am wenigsten ansteigt

Ostaargau Stromparadies Siglistorf: Warum hier der Preis am wenigsten ansteigt im Aargau Das kleine Zurzibieter Dorf brilliert mit der geringsten Preiserhöhung im ganzen Kanton. Wie hat die Elektrizitätsgenossenschaft das geschafft? Und: Wie Würenlingen in Zukunft grössere Preisschwankungen verhindern will. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sonnige Zeiten in Siglistorf: Die Einwohnerinnen und Einwohner müssen nur einen leichten Aufschlag des Strompreises hinnehmen. Alex Spichale

Seit kurzem sind die Strompreise für 2023 bekannt: Während etwa in Oberlunkhofen im Bezirk Bremgarten der Strom um satte 284,6 Prozent teuerer wird, zahlen die Siglistorferinnen und Siglistorfer nur gerade Mal 1,5 Prozent mehr. Denn in der Zurzibieter Gemeinde liegt der Preis 2023 bei 20.61 Rappen pro Kilowattstunde, aktuell beträgt er 20.31 Rappen.

Die Stromrechnung in Oberlunkhofen steigt somit um 1935 Franken an – die Einwohnerinnen und Einwohner von Siglistorf zahlen lediglich 13.50 Franken mehr. Dies bei einem für einen Haushalt typischen Verbrauch von 4500 Kilowattstunden pro Jahr.

Alles anzeigen

Siglistorf, das Stromparadies? Luzius Schneider lacht. «Wir kaufen schon lange die Energie früh ein, also zwei bis vier Jahre im Voraus», sagt der Präsident der Elektrizitätsgenossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf. «Das hat sich nun bewährt.» So muss die Genossenschaft zwar trotzdem die Preise auf das kommende Jahr leicht erhöhen. «Wir geben aber lediglich die höheren Gebühren für Systemdienstleistungen von Swissgrid weiter.»

Alles anzeigen

Die nationale Netzgesellschaft ist für den Unterhalt, die Erneuerung und den Ausbau des Übertragungsnetzes zuständig und kündigte bereits im März eine Tariferhöhung an. Somit stiegen in Siglistorf nur die Gebühren für die Netznutzung an. Die anderen drei Komponenten, Energie, Abgaben an Gemeinwesen respektive Konzessionsgebühren an die Gemeinde sowie der Netzzuschlag (Bundesabgabe zur Förderung der erneuerbaren Energien), blieben unverändert.

Hohe Subventionen als Grund für die Stromkrise

Auslöser für die in der Schweiz massiv steigenden Strompreise sind der Krieg in der Ukraine, gestiegene Gas-, Kohle- und CO 2 -Preise sowie zahlreiche französische AKW, die nicht am Netz sind. Luzius Schneider sieht aber noch einen weiteren Grund: «Die Subventionen für Solarkraftwerke in Deutschland haben zu einer Marktverzerrung geführt. Der Marktpreis war so wesentlich unter den Produktionskosten konventioneller Wasser- und Atomkraftwerke gefallen.»

Die Folge: Da es sich finanziell nicht mehr lohne, sei in Europa kaum mehr in neue Kraftwerke oder Innovationen investiert worden. Auch das AKW Mühleberg sei aus finanziellen Gründen abgestellt worden und «wäre ohne die massive Marktverzerrung der Jahre um 2015 wahrscheinlich noch am Netz», so Schneider. «Das hat die aktuelle Krise noch verschärft.»

Bis im nächsten Frühling möchte die Genossenschaft in Siglistorf wieder neue Energie für die Jahre ab 2025 einkaufen. Ob sich bis dann die Lage etwas entspannt, sei schwierig abzuschätzen, sagt Luzius Schneider. «Kommt es etwa zu einer Megarezession oder wird die Erdgaspipeline Nord Stream 2 in den nächsten Jahren doch noch geöffnet, könnten die Preise wieder sinken. Das ist aber kaum vorhersehbar.»

Auch Elektra Rietheim hat früh eingekauft

Den günstigsten Strom im Ostaargau – und den viertgünstigsten im Kanton – verkauft im nächsten Jahr die Elektra Rietheim mit 18.91 Rappen pro Kilowattstunde. «Für das Jahr 2023 hat die Elektra-Genossenschaft Rietheim ihre Energie frühzeitig zu sehr guten Konditionen beschafft», gibt Christian Hösli als Hauptgrund für den tiefen Tarif an.

Er ist der stellvertretender Geschäftsleiter der Elektrizitätsgenossenschaft Siggenthal, die seit 2019 die Betriebsführung der Elektra Rietheim innehat. Rietheim ist seit Anfang Jahr ein Ortsteil der Fusionsgemeinde Zurzach.

Am teuersten wird der Strom in den Bezirken Baden und Zurzach in Würenlingen mit 39.13 Rappen. Der Anstieg um 102 Prozent schlägt sich bei einem Verbrauch von 4500 Kilowattstunden mit fast 890 Franken auf das Portemonnaie nieder. In einem Schreiben richtet sich die Elektrizitätsversorgung Würenlingen an die Kunden. Die massiven Veränderungen auf dem Strommarkt hätten zu einem Umdenken bei der Beschaffung des Stroms geführt.

«Die Fachkommission der Technischen Werke hat sich dazu entschieden, dass das Beschaffungsmodell für die Strombeschaffung der Elektrizitätsversorgung Würenlingen neu ausgerichtet werden soll.» Diese Neuausrichtung solle dazu dienen, dass die Strompreise zukünftig nicht gleich stark den Schwankungen am Markt ausgesetzt seien, wie dies aktuell der Fall sei.

Dieser Prozess sei durch die Fachkommission und die reorganisierten Technischen Werke (Strom, Wasser, Fernwärme, Dienste), die neu seit dem 1. März 2022 operativ ist, bereits eingeleitet worden.

Die Strombeschaffung für das Jahr 2023 wurde von Januar bis Juni 2022, «wie in den letzten Jahren üblich», in drei Tranchen ausgeführt. «Durch die gestiegenen Energiepreise mussten die Stromtarife für das Jahr 2023 entsprechend erhöht werden», heisst es im Schreiben weiter.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen