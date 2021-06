Leehrwohnungsziffer: So viele Wohnungen stehen in Koblenz leer

Statistik Falsche Zahlen weitergeleitet: So viele Wohnungen stehen in Koblenz wirklich leer Die Gemeinde ist doch nicht der Spitzenreiter im Kanton: Das Dorf hat die Leerwohnungsziffer nochmals selbst erhoben – und kommt auf ein ganz anderes Resultat.

23.06.2021, 18.07 Uhr

Nur 16 Wohnungen stehen zurzeit in Koblenz leer – viel weniger, als ursprünglich angenommen. Sandra Ardizzone

(sga/dru) In Koblenz sollen 10,74 Prozent der Wohnungen leer stehen − Höchstwert im Aargau. So wies es zumindest die kantonale Erhebung der Leerwohnungsziffern von Statistik Aargau im vergangenen Herbst aus. Eine Zahl, die in der Gemeinde für grosse Augen sorgte. Dass mehr als jede zehnte Wohnung frei ist, konnte man nicht glauben. Die Gemeinde ging deshalb selbst über die Bücher – und kam zu einem ganz anderen Resultat.