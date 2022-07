So verdiente dieser CEO in den Ferien den ersten Lohn

Sommerjob-Serie (1/5) Was sich diese Chefin vom ersten Ferienlohn kaufte und warum sie wegen des Swissair-Absturzes noch heute Hühnerhaut bekommt Sandra Traxler ist CEO und Verwaltungsratspräsidentin der Indermühle-Gruppe in Rekingen. Ihre ersten Schritte in der Arbeitswelt machte die 49-Jährige als Schülerin und Studentin. Erfahrungen, die ihr heute noch zugutekommen. Daniel Weissenbrunner Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sandra Traxler ist CEO und Verwaltungsratspräsidentin der Indermühle-Gruppe in Rekingen. Gefragt waren in den Sommerjobs Durchsetzungskraft und Durchhaltewille. Eigenschaften, die von ihr auch als Chefin eines mittelständischen Unternehmens gefordert sind. zvg

Es ist der Morgen des 3. September 1998: «Daran mag ich mich genau erinnern. So etwas vergisst man nicht», sagt Sandra Traxler. Sie fährt auf der Flughafenautobahn von Bülach Richtung Kloten. Auf dem Weg zu ihrer Praktikumsstelle bei der Swissair, die sie in jenem Sommer als Studentin der HSG St. Gallen absolvierte.

Es ist 6 Uhr, als die Nachrichten im Radio ertönen. «Swissair-Flug SR 111 ist auf dem Weg von New York nach Genf in der Nähe der kanadischen Stadt Halifax in den Atlantik gestürzt.» Es bis heute das grösste Unglück in der Schweizer Luftfahrt. Keiner der 229 Menschen an Bord überlebte. «Mir ging es damals wohl wie den meisten: Das kann nicht sein», sagt Traxler.

Die MD 11 stürzte am 3. September bei Halifax ins Meer. Alle 229 Personen an Bord kamen beim Unglück ums Leben. Keystone/Steffen Schmid

Die angehende Ökonomin arbeitete im Qualitätsmanagement und kümmerte sich dort um die Versorgung der Flugzeuge. Pikant: Sie war, bevor die MD 11 nach New York abhob, noch im Laderaum der Unglücksmaschine. «Ich bekomme heute noch Hühnerhaut, wenn ich zurückdenke.»

Bei der Swissair erlebt, wie man mit einer Krisensituation umgeht

Heute ist Sandra Traxler CEO und Verwaltungsratspräsidentin der Indermühle-Gruppe in Rekingen mit über 200 Mitarbeitenden, die in den Sparten Transport und Logistik, Carreisen und öV sowie Reparatur von Nutzfahrzeugen tätig ist. Sie weiss, was es heisst, auf ausserordentliche Situationen strategisch reagieren zu müssen. Von denen gab es in der Coronapandemie auch in ihrem Unternehmen genügend.

Anschauungsunterricht erhielt sie damals bei der Swissair. «Ich habe in den Tagen nach dem Unglück miterleben dürfen, wie Krisenmanagement funktioniert», sagt sie. «Wie Mediensprecherin Beatrice Tschanz nach aussen kommunizierte, wie Swissair-Chef Philippe Bruggisser den Kontakt zum Personal suchte, war beispielhaft. Sie vermittelten das Gefühl einer Familie.» Etwas, auf das Traxler in ihrem Familienunternehmen ebenfalls grossen Wert legt.

Erster Sommerjob in einem Malergeschäft

Die 49-Jährige bezeichnet sich auch nicht als Managerin, sondern als Unternehmerin, die den Puls der Belegschaft spüren will. Egal, in welcher Abteilung. «Mich interessiert, wie an der Basis gearbeitet wird und wie es den Leuten geht.» Authentisch und wertschätzend seien Eigenschaften, die Führungspersonen mitbringen müssen, um eine Firma glaubhaft führen zu können.

Traxler sieht sich als Teil des Teams, die nicht nur weitsichtige Entscheide trifft. Sie packt auch selbst mit an. Wie vor über 30 Jahren, als sie in den Sommerferien erste Erfahrungen in der Arbeitswelt sammelte.

Ihren ersten Job bekam die damalige Bezirksschülerin in Bad Zurzach in einem Malergeschäft. Die Firma bekam einen Grossauftrag eines Detaillisten, um Schaufensterpuppen für die ganze Schweiz zu spritzen. Für Traxler, die sich als kreative Person beschreibt, die ideale Tätigkeit.

Vom ersten Lohn ein Skateboard gekauft

Ende Woche erhielt sie 100 Franken, mit denen sie sich nach Zürich aufmachte, um sich ein schickes Skateboard zu kaufen. «Ich war extrem stolz», erinnert sie sich. «Geld war aber nicht die Motivation und hatte keine Relevanz», sagt sie.

Das war im Restaurant Bären in Würenlingen, das ihrem Onkel gehörte, nicht anders. Sie bereitete sie Salate und Coups zu. Sie erhielt einen Einblick in komplexe Prozessabläufe. «Alles war genau aufeinander abgestimmt. Ich fühlte mich richtig gross.»

Ein Andenken erinnert sie bis heute an den Sommerjob bei der Stoll Giroflex in Koblenz. Sie stand an einer Pressmaschine und formte Einlagen für Bürostühle. Traxler verbrannte sich an der Maschine am Unterarm. Die Narbe ist bis heute sichtbar. «Es war körperlich anstrengend und ich musste mich behaupten.» Gefragt waren Durchsetzungskraft und Durchhaltewille. Eigenschaften, die von ihr heute auch als Chefin eines mittelständischen Unternehmens gefordert sind.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen