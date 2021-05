Siglistorf Grosser Schaden nach einem Brand einer Logistik-Halle Ein Brand bei einem Betriebsgebäude löste gestern in Siglistorf einen grossen Einsatz der Feuerwehr aus. Diese konnte Schlimmeres verhindern. Der Schaden ist dennoch beträchtlich. 26.05.2021, 09.22 Uhr

Ein Brand in einer Halle eines Logistikbetrieb hat grossen Schaden angerichtet. Kapo Aargau

Passanten bemerkten am Dienstag gegen 15.30 Uhr, dass es in einem Anbau des Gebäudes brannte. Betroffen war gemäss der Polizei die Halle eines Logistikbetriebs an der Dorfstrasse in Siglistorf.