Siglistorf: Schuh- und Kleiderbörse an Ukraine-Treff sehr beliebt

Siglistorf Fast 40 Personen an Ukraine-Treff: Die Schuh- und Kleiderbörse ist besonders gefragt – weitere Spenden dringend nötig Am Ukraine-Treff in Siglistorf können sich Geflüchtete untereinander austauschen und sich vernetzen. Besonders Anklang findet auch die Schuh- und Kleiderbörse. 01.06.2022, 18.02 Uhr

Die Schuh- und Kleiderbörse an der Kruggasse 21 in Siglistorf ist bei den Treff-Teilnehmenden sehr beliebt. zvg

Seit April können sich geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Siglistorf austauschen. Unterdessen hat sich die private Initiative erfolgreich etabliert. Am vergangenen Treffen kamen fast 30 Erwachsene und ein Dutzend Kinder aus über neun Ortschaften in der Region. So reisten etwa Ukrainerinnen und Ukrainer aus den Nachbargemeinden an, aber auch aus dem Surbtal sowie aus Freienwil und Fislisbach im Bezirk Baden.

Es hätten auch schon Gäste aus Küttigen bei Aarau oder aus dem nahen Niederweningen aus dem Kanton Zürich den Weg nach Siglistorf gefunden, so die Organisatorinnen.

An den Treffen im «Chalet Italia», dem früheren Restaurant Löwen, findet in nächster Nähe zudem eine mobile Schuh- und Kleiderbörse statt. Dass dieses Angebot nötig ist, zeigt das Beispiel einer Gastgeberin eines Geflüchteten. Sie meldete sich bei den Initianten des Treffs, dass der Ukrainer nur mit einer kleinen Sporttasche in der Schweiz angekommen sei und dringend weitere Kleider benötige.

Geflüchtete sind angewiesen auf Kleiderspenden

Die Schuhe und Kleider spendet unter anderem der Frauenverein Niederweningen. Weitere Unterstützung sei aber nach wie vor nötig, teilen die Organisatorinnen mit. «Wir brauchen Sommerkleider, vor allem aber dringend Sommerschuhe für Frauen», sagt Initiantin Theres Germann-Tillmann auf Anfrage. Dabei sei auch finanzielle Unterstützung sehr hilfreich.

Die Idee hinter des Treffs ist, dass sich die Geflüchteten beim Mittagessen vernetzen und über ihre Erlebnisse austauschen können. Er soll aber auch Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen, etwa die Unterstützung bei der Jobsuche.

Für die Kinder stehen zwei Boxen mit Spiel- und Malsachen für drinnen und draussen zur Verfügung, beispielsweise Büchsenstelzen, Strassenkreide, Kinderpylonen. «Für traumatisierte und entwurzelte Kinder ist es wichtig, immer wieder Stunden von Normalität und Vergessen erleben zu können», sagt Theres Germann-Tillmann.

Den Treff, der jeden zweiten Samstag stattfindet, finanziell und materiell unterstützen auch die römisch-katholische Kirchgemeinde Schneisingen-Siglistorf, die Pfarrei Schneisingen Siglistorf, die reformierten Kirchgenossenschaften Schneisingen-Siglistorf und Kaiserstuhl-Fisibach, die reformierte Kirche Wehntal und die katholischen Pfarreien Kaiserstuhl und Wislikofen. (sga)

Spendenkonto:

Ref. Kirchgenossenschaft Schneisingen-Siglistorf

5425 Schneisingen

IBAN: CH74 8080 8002 0482 0004 1

Stichwort: Ukraine