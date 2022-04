Siglistorf «Dieses Angebot ist wichtig für uns» – Treff für ukrainische Flüchtlinge findet grossen Anklang Dank einer privaten Initiative konnten sich geflüchtete Menschen in Siglistorf austauschen – weitere Treffen folgen. Louis Probst 04.04.2022, 05.00 Uhr

Stehen hinter dem Ukraine-Treff: Cinzia Vincenti, Bettina Kustner, Theres Germann-Tillmann, Miriam Lucas, Bea Hayoz, Elena Zervos (von links). Louis Probst

«Dieses Angebot ist wichtig für uns», sagt Evgenja (Name geändert) zum Ukraine-Treff. «Die Kommunikation und die Möglichkeit, persönliche Kontakte untereinander zu pflegen, schätzen wir sehr.» In Kiew war die junge Frau für die Finanzen einer grossen Privatschule mit rund 1500 Schülerinnen und Schülern sowie 350 Lehrkräften verantwortlich. Seit kurzem lebt sie mit ihren drei Kindern im Zurzibiet. Ihr Mann und ihre Verwandten befinden sich in der Ukraine. Der Unterschied zwischen der Grossstadt Kiew und dem beschaulichen Dorf im Studenland sei allerdings schon sehr gross, meint sie lächelnd. Ihr jüngster Bub, der drei Jahre alt ist, habe sich anfänglich sehr vor dem Schlag der Kirchenglocke gefürchtet.

An diesem Samstag nimmt sie am ersten Ukraine-Treff im Chalet Italia, dem früheren Restaurant Löwen in Siglistorf teil. Während sich die Erwachsenen, die seit kurzem im Studenland, in Freienwil und in der zürcherischen Nachbargemeinde Niederweningen leben, in ihrer Sprache unterhalten, wuselt die Kinderschar beim vergnügten Spielen herum. «Ich habe früher in einem Flüchtlingszentrum des HEKS in der Schweiz gearbeitet», sagt Theres Germann-Tillmann, die den Ukraine-Treff initiiert hat. «Dort bin ich in den Bereichen Gesundheit, Prävention, Betreuung, Alltag und Schule tätig gewesen. Das hat mich geprägt. Ich habe dort gesehen, wie wichtig es ist, dass Menschen sich treffen und etwa beim gemeinsamen Essen unter sich sein können.» Dieser Gedanke steht denn auch beim Ukraine-Treff im Vordergrund. Der Treff soll aber auch mithelfen, dass sich die Menschen aus der Ukraine vernetzen können. Und er soll Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen, so etwa Unterstützung bei der Jobsuche.

Die Initiative unterstützen auch die Kirchgemeinden

Mit ihrer Idee des Ukraine-Treffs hat Theres Germann-Tillmann sozusagen offene Türen eingerannt. «Cinzia Vincenti, die Geschäftsführerin des Chalet Italia, hat spontan zugesagt, das Restaurant ausserhalb der regulären Öffnungszeiten für den Treff zu öffnen», freut sich Theres Germann-Tillmann. Cinzia Vincenti sagt:

«Ich fand den Treff eine tolle Idee. Wir haben uns im Team besprochen und gesagt: Das müssen wir machen.»

Theres Germann-Tillmann dockte auch beim Sprachencafé in Bad Zurzach an, das sich an fremdsprachige Frauen und Kinder richtet, und konnte dort Elena Zervos als Übersetzerin gewinnen. Unterstützung fand sie auch beim Römisch-katholischen Pfarramt Schneisingen und bei der Reformierten Kirche Wehntal. Der Ukraine-Treff wird denn auch von den beiden Kirchgemeinden sowie von Privatpersonen finanziell unterstützt.

«Der Treff bietet Möglichkeiten, sich einzubinden.»

«Es ist eine Supersache, dass sich die Flüchtlinge aus der Ukraine vernetzen und in ihrer eigenen Sprache austauschen können», sagt Miriam Lucas von der Kirchenpflege der Reformierten Kirche Wehntal. «Es ist schön, dass es einen Ort gibt, an dem sich die Menschen aus der Ukraine treffen können. Daher sind wir aufgesprungen. Wir haben selber in einem leerstehenden Pfarrhaus eine Familie mit neun Personen unterbringen können. Es macht auch Sinn, dass der Treff gewissermassen kantonsübergreifend ist. Das nicht zuletzt im Hinblick auf unterschiedliche verwaltungsmässige Voraussetzungen.»

Bettina Kustner, die als Pfarreiseelsorgerin in Siglistorf und Schneisingen wirkt, stellt fest: «Auch bei uns in Schneisingen ist die Idee des Ukraine-Treffs auf offene Ohren gestossen. Der Treff bietet Möglichkeiten, sich einzubinden. Die Menschen aus der Ukraine sind froh um diese Gelegenheit, sich untereinander austauschen zu können.»

Dass dieses Bedürfnis offensichtlich besteht, zeigt der erste Treff. 22 Erwachsene und 17 Kinder haben sich in Siglistorf zusammengefunden. Vorgesehen sind weitere Treffs an den Samstagen vom 9. und vom 16. April. Anschliessend soll eine Auswertung vorgenommen und je nachdem ein neuer Rhythmus sowie ein angemessener Unkostenbeitrag der ukrainischen Gäste festgelegt werden.