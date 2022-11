Siglistorf Asylverbund wird aufgelöst: Der Gemeinderat kontert Kritik und erklärt, weshalb Betreuung plötzlich mehr kostet Schneisingen und Fisibach wenden sich von Siglistorf ab und wählen neue Partner für die Zusammenarbeit im Asylwesen. Auslöser sind die höheren Kosten, die Siglistorf verrechnen wollte. Der Gemeinderat rechtfertigt diese. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Der Asylverbund zwischen Siglistorf, Schneisingen und Fisibach wird Ende Jahr aufgelöst. Bild: Alex Spichale

Seit 2009 machen die drei Gemeinden Siglistorf, Schneisingen und Fisibach gemeinsame Sache im Asylwesen. Siglistorf übernimmt die Betreuung und Unterbringung der Asylsuchenden für alle drei Gemeinden. So sind die personellen Ressourcen gebündelt und die drei Dörfer können die kantonale Zuteilungsquote einhalten. Auf Ende Jahr wird der Verbund jedoch aufgelöst: Siglistorf hat die Vereinbarung mit Schneisingen auf den 31. Dezember gekündigt. Fisibach tut sich ab Neujahr mit Zurzach zusammen.

Der Grund: Siglistorf fordere eine fünfmal so hohe Entschädigung sowie eine Beteiligung an den Investitionen in die Asylunterkunft, wie der Schneisinger Gemeinderat in der Einladung zur Wintergmeind schreibt. «Diesen Forderungen konnten wir nicht zustimmen.»

Der Siglistorfer Gemeinderat hält dagegen: «Schneisingen konnte seit Beginn von einem guten Preis profitieren. Wir haben nun aber festgestellt, dass das Gebilde neu berechnet werden soll und haben den Preis deshalb angepasst.»

Auch sei die Qualität der Betreuung kontinuierlich gestiegen. Das Gleiche gelte für die Betreuungsansprüche und die Leistungen, die in diesem Zusammenhang gestiegen seien.

Siglistorf habe marktüblichen Preis angeboten

Dass der Preis sich aber verfünffacht habe, stimme so nicht, führt der Siglistorfer Gemeinderat weiter aus. Aktuell verlangt Siglistorf 5 Franken pro Person und Tag. «Wir haben einen marktüblichen Preis angeboten, leicht höher als jener in Zurzach.» Dieser beträgt gemäss Einladung zur Schneisinger Wintergmeind 15 Franken. Schneisingen hat sich nun aber für einen Verbund mit Ehrendingen entschieden, dem auch Freienwil beitreten wolle. Die Betreuung der Asylsuchenden kostet 7.50 Franken. Die Stimmbevölkerung muss dies am Freitag an der Gemeindeversammlung noch absegnen.

Aus denselben Gründen wie Schneisingen tritt auch Fisibach Ende Jahr aus dem Verbund aus. Die Gemeinde schliesst sich der neuen Grossgemeinde Zurzach an, wie Ammann Roger Berglas bestätigt. Der Siglistorfer Ammann glaubt nicht, dass durch den Austritt die nachbarschaftlichen Beziehungen strapaziert seien. «Es hat mehrere Jahre für alle so gestimmt, jetzt haben die anderen ein besseres Angebot erhalten. Das ist legitim», sagt Roman Frei. In Zukunft sehe es vielleicht wieder ganz anders aus.

Herausforderungen steigen kontinuierlich

Die Betreuung der Asylsuchenden nun allein zu stemmen, sei für Siglistorf grundsätzlich kein Problem. «Statt 15 bis 20 betreuen wir nun 5 bis 8 Personen. Zudem gehört das Haus der Gemeinde. So können wir die Kosten im Griff behalten.» Auch könne die Quote weiterhin erfüllt werden.

Roman Frei ergänzt aber: «Die kleinen Gemeinden stehen vor immer grösseren Herausforderungen. Wir müssen uns fast täglich neu erfinden, die Ansprüche steigen stetig.» Nichtsdestotrotz ist er überzeugt: «Siglistorf kann auch in Zukunft den Asylsuchenden ein Zuhause bieten.»

