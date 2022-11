Schneisingen: Wintergmeind lehnt Steuerfusserhöhung ab

Schneisingen Neuer Asylverbund, keine Steuererhöhung: So hat die Wintergmeind entschieden Die Gemeindeversammlung in Schneisingen hat die Steuerfusserhöhung abgelehnt und zwei Verträge genehmigt. 27.11.2022, 10.14 Uhr

Die Gemeindeversammlung in Schneisingen hat alle Traktanden durchgewunken, die Steuerfusserhöhung aber abgelehnt. Alexander Wagner/Archiv

In Schneisingen steigen die Steuern doch nicht: Das hat die Gemeindeversammlung am Freitagabend entschieden. Der Steuerfuss bleibt somit bei 112 Prozent. Der Gemeinderat wollte diesen auf 115 Prozent erhöhen und rechnete trotz gestiegenem Steuerfuss noch immer mit einem Defizit von 290'000 Franken für das kommende Jahr.

Die Wintergmeind genehmigte hingegen den neuen Vertrag für den Asylverbund mit Ehrendingen und Freienwil. Bereits am Donnerstagabend hatte das Freienwiler Stimmvolk dem Beitritt zugestimmt. In Zukunft wird Ehrendingen die Asylsuchenden aus Schneisingen und Freienwil betreuen. Gemeinsam können so die drei Dörfer die kantonale Zuteilungsquote erfüllen.

Siglistorf hatte den Vertrag mit Schneisingen gekündigt. Die beiden Dörfer bilden noch bis Ende Jahr einen Verbund mit Fisibach. Siglistorf hatte gemäss Einladung zur Wintergmeind eine fünfmal so hohe Entschädigung und eine Beteiligung an den Investitionen in die Unterkunft gefordert. «Diesen Forderungen konnten wir nicht zustimmen», so der Gemeinderat.

Des Weiteren segnete das Stimmvolk den Beitritt zur überregionalen Schulsozialarbeit (üSSA) ab. Diese hatten Endingen, Lengnau, Tegerfelden und Freienwil ihn ins Leben gerufen. (sga)