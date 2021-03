Schneisingen An unübersichtlicher Stelle überholt und Auto demoliert: 27-Jährige landet im Spital Eine Autofahrerin setzte an einer unübersichtlichen Stelle zum Überholen an. Nur dank einem Ausweichmanöver konnte eine Frontalkollision verhindert werden. 18.03.2021, 14.30 Uhr

Das Auto wurde beim Unfall vollständig demoliert. Kapo AG

(az)

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz nach 18.30 Uhr in Schneisingen. Eine 27-jährige Autolenkerin fuhr von Siglistorf in Richtung Schneisingen. Auf der Ausserortsstrecke setzte die Lenkerin an einer unübersichtlichen Stelle zum Überholen eines Lieferwagens an. Aufgrund korrekt entgegenkommender Verkehrsteilnehmer, musste die Lenkerin ein Ausweichmanöver machen. Dabei geriet sie mit ihrem Chevrolet Camaro ins angrenzende Wiesland und prallte gegen einen Baum.

Die 27-jährige Deutsche verletzte sich mittelschwer und musste mittels Ambulanz ins Spital gebracht werden. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Kantonspolizei Aargau nahm der Lenkerin ihren Führerausweis auf der Stelle – zu Handen der Entzugsbehörde – ab.

