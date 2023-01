Lengnau: Hartes Schicksal: Krebskrankes Mami erwartet Zwillinge

Schicksal Krebskrankes Mami erwartet Zwillinge: Riesige Solidarität mit der Familie Schuler – schon über 65'000 Franken gesammelt Eine vier- und bald sechsköpfige Familie aus Lengnau wird vom Schicksal auf eine harte Probe gestellt. Pirmin Kramer Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inzwischen sind ihr die Haare ausgefallen: Vanessa und David Schuler mit den beiden Kindern. Marlene Madianos

Den Tag im Herbst 2022 wird Vanessa Schuler nie vergessen. Der Untersuch beim Gynäkologen zeigt: Die 34-Jährige erwartet Zwillinge! Die Freude ist riesig. Bei ihr, ihrem Mann David (33) und den beiden Kindern, zwei und vier Jahre alt, die sich auf gleich zwei Geschwisterchen freuen dürfen.

Ende November: Wieder ein Arztbesuch, den Vanessa Schuler niemals vergessen wird. Sie spürte in der Achselhöhle einen Lymphknoten. Der Ultraschall zeigt nichts Gutes. Der Befund der Biopsie: Brustkrebs.

Es handelt sich um eine hochaggressive, schnell wachsende Variante. Wie schon ihre Mutter hat auch sie einen Gendefekt, der die Gefahr einer Brustkrebs- und Eierstockerkrankung erhöht. Schuler wusste davon – wollte sich aber erst nach dieser Schwangerschaft die Brüste vorsorglich amputieren und die Eierstöcke entfernen lassen.

Chemotherapie in der Schwangerschaft

«Die Diagnose hat uns den Boden unter den Füssen weggezogen», erzählt Vanessa Schuler. «Wir waren geschockt, es flossen viele Tränen.» Viele Fragen gingen ihr durch den Kopf, vor allem natürlich: Hat die bevorstehende Chemotherapie negative Folgen für die ungeborenen Kinder? Die Ärzte sagten ihr, dass die Föten – bei denen die Organe zu jenem Zeitpunkt bereits angelegt waren – keinen Schaden nehmen würden.

Vanessa Schuler geht offen mit ihrem Schicksal um. Ihre gute Freundin Simone Wiederkehr bietet Hilfe an – und startet ein Crowdfunding, um Geld für die Familie Schuler zu sammeln. Simone Wiederkehr schreibt auf der Plattform «Gofundme.com»: «Chemotherapie ist für jeden Körper sehr anstrengend, Vanessa erwartet zusätzlich zwei Babys. Ihrem Körper, ihrer Psyche und ihrer Energie wird so viel abverlangt.»

Und weiter: «Vor Vanessa und ihrer Familie stehen unendlich schwierige, seelisch belastende Monate.» Familie und Freunde würden die Schulers unterstützen, wo sie können, schreibt Wiederkehr weiter. «Leider wurde uns aber klar, dass mit ganz wenigen Ausnahmen alle zusätzlichen Unterstützungsangebote bezahlt werden müssen.»

«Wir sind unendlich dankbar»

Die kostenlosen Angebote würden nicht ausreichen, um die Familie über Wasser zu halten. Vanessas grösste Angst bestehe darin, dass ihre Kinder zwecks Betreuung immer wieder ausser Haus bei Verwandten wohnen müssten. «Gerade ihre Kinder sind aber ihre Kraftquelle und sollen zu Hause mitbetreut werden können.»

Mit dem Geld, das gesammelt wird, sollen Hilfsdienste wie das Rote Kreuz, zusätzlich Spitex, Kinderbetreuung und alles, was das Leben der Familie erleichtert, bezahlt werden, heisst es im Spendenaufruf.

Vanessa Schuler war die Idee zuerst fast ein wenig unangenehm. «Ich bin es gewohnt, Probleme selber zu lösen.» Doch sie gibt grünes Licht, die Crowdfunding-Aktion startet – und der Erfolg ist überwältigend.

Schon nach wenigen Stunden ist das Spendenziel von 20’000 Franken erreicht. Inzwischen sind über 660 Spenden eingegangen – und über 65’000 Franken zusammengekommen.

«Für die Unterstützung sind wir unendlich dankbar», sagt Vanessa Schuler. Sie freut sich nicht nur über die finanzielle Hilfe, sondern auch über die grosse Solidarität und die vielen Nachrichten, die sie erhalten hat.

Grosse Vorfreude

Auf der Liste der Spenderinnen und Spender tauchen Namen aus Kleindöttingen auf, wo sie aufwuchs; aus Steinmaur, wo sie als Primarlehrerin tätig ist, aus Lengnau, wo sie wohnt – und noch aus vielen anderen Orten. «Es ist unglaublich schön zu sehen, wie viele Menschen sich melden und uns unterstützen. Das gibt viel Kraft.»

Einen Tag nach ihrer ersten Chemotherapie liess sie noch ein Foto zusammen mit ihrer Familie machen. Organisiert wurde das kostenlose Shooting von ihrer Kollegin. Inzwischen sind Vanessa Schuler die Haare ausgefallen. «Ich bin erschöpft, aber fühle mich so weit, so gut», sagt sie.

Sie versuche, positiv zu bleiben, was ihr oft, aber natürlich nicht immer gleich gut gelinge. Es gebe auch heute noch Tage, an denen sie viel weine. «Aber ich habe zwei Kinder und darf den Kopf nicht in den Sand stecken.»

Ein Gedanke gebe ihr viel Energie: «Wir freuen uns extrem auf den Nachwuchs und hoffen natürlich, dass die Zwillinge gesund auf die Welt kommen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen