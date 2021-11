Rümikon Über zwei Traktanden hat die allerletzte Wintergmeind des Dorfes entschieden Eine Kreditabrechnung mit einer Unterschreitung von über 90 Prozent sowie ein Projektierungskredit hat der Gemeinderat Rümikon der Wintergmeind vorgelegt. 22.11.2021, 17.09 Uhr

Das frühere Schulhaus und Gemeindehaus (links) steht neben dem ehemaligen Hotel Engel.

Michael Hunziker / ZUR

Viel abzustimmen gab es an der allerletzten Gemeindeversammlung in Rümikon nicht. Das Dorf fusioniert mit sieben anderen Gemeinden per 1. Januar 2022 zur Grossgemeinde Zurzach. Die Wintergmeind fand in der Mehrzweckhalle Blöleboden der Nachbargemeinde Kaiserstuhl statt.